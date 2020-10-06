尖沙咀兩黑幫肢體碰撞釀酒吧謀殺案　警方稱指與午夜關門無關

▲ 尖沙咀今晨發生謀殺及傷人案，一名36歲男子傷重不治。

尖沙咀今晨發生謀殺及傷人案，今晨零時30分有兩班不同黑幫背景酒客，在尖沙咀柯士甸道136至138號一間酒吧消遣，其間因為肢體碰撞發生口角，繼而動武，隨手使用現場的硬物互相毆鬥，其後四散。

警方接報到場後，發現現場有4名本地男子受傷，主要是酒吧職員，年齡介乎34歲至49歲，全部傷者被送到伊利沙伯醫院救治，其中一名36歲男傷者頭部重創經搶救無效，至凌晨1時30分證實死亡；另外3名傷者已經出院。

西九龍總區高級警司（刑事）曾仲斌指，暫時沒有證據顯示，因為酒吧午夜關門而引發衝突，暫時了解案件主因是因為發生肢體碰撞。他又指，疫情雖然漸趨平靜，但酒吧仍屬高風險地方，而案發時間已超過營業限制時間，呼籲市民減少聚集。

他續指，上月已積極針對涉及黑社會的娛樂場所作出行動，過去一個月共拘捕95人，包括68男27女，當中涉及毒品、賭博、持攻擊性武器等罪。他又說，因疫情關係很多人沒有出外消遣，當疫情緩和到酒吧消遣，強調政府部門包括警方和食環署，會繼續巡查。

警方呼籲，若有市民目擊案件的發生或可提供有關資料，可向西九龍總區重案組第1隊聯絡，電話3661 8251。警方目前鎖定一部份涉案人士，正積極追緝，暫未有拘捕行動。

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記者：陳子謙