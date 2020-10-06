雷有輝音樂會再度延期至12月　再度致歉觀眾可選擇退票【附詳情】

▲ 雷有輝音樂會再度延期。

原於4月舉行的「PAT Music Over Rainbow 雷有輝音樂會」，受疫情影響，兩度延期，今日主辦單位再公布再次延期至12月，同時容許已購票觀眾選擇退票，或對應補場場次。

主辦商指由於最新演出日期尚未確定及座位安排或需因應政府對表演場地的規定而有所改動，決定先向所有持票人士安排退票。演出日期及公開發售時間落實後，將於西九文化區網站公布。

雷有輝向受影響樂迷致歉，坦言多次改期令觀眾混亂：「我自己都覺得好亂！因為多次改日子，有Fans退了飛，有人又重新買飛，要講多次唔好意思，剛剛我們大會跟場地開會，決定延期去到12月，希望不會再變卦！」

他指今次疫情反反覆覆，做多年演唱會未試過：「不過人生就是這樣！人生第一次擔正個唱，不想有遺憾，哪怕延到下年都會搞。做Band友堅持，是一份態度，亦是『Rainbow After Rain』的項目概念。」

已取消場次演出日期/相對應之補場場次演出日期

2020年10月10日（星期六）晚上8時30分---》2020年12月19日（星期六）晚上8時30分

2020年10月11日（星期日）晚上8時30分---》2020年12月20日（星期日）晚上8時30分

如您未能出席相對應之補場場次演出可安排退票，詳情如下：

以信用卡購票之人仕

以電郵方式申請退票：請於2020年10月18日或之前填妥及簽署《退款申請表格》連同所有門票之副本或電子門票副本電郵至ticketinfo@wkcda.hk

親身辦理退票：請於2020年10月18日或之前填妥及簽署《退款申請表格》連同所有門票正本或電子門票副本於辦公時間內提交到戲曲中心票務處。