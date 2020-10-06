葉建源指被釘牌教師非宣揚港獨　有小學校長指教界重視給予改過機會

▲ 九龍塘宣道小學一名教師被教育局指其設計的教材有計劃地散播「港獨」信息，上月底被取消註冊。（ 陳靜儀攝）

九龍塘宣道小學一名教師被教育局指其設計的教材有計劃地散播「港獨」信息，屬嚴重專業失德，上月底被取消註冊，該校校董會今（6日）發聲明指涉事老師已離職。教協副會長、教育界立法會議員葉建源指涉事教材僅以「港獨」作討論切入點，並非向學生宣揚港獨，認為教育局指控的罪名非常嚴重，另有小學校長認為學校仍有空間討論「言論自由」，惟要小心選材。

九龍塘宣道小學校董會發聲明指有關教師已離職 學校會盡力確保政治中立

葉建源今在電台節目表示，涉事教材的主題是「言論自由」，只是以涉及「港獨」內容的時事節目作為切入點，而涉事教師只用了相關教材1次，並無循序漸進地介紹港獨，認為教師並非有計劃地宣揚港獨。

對於教育局指有關教學內容深淺程度不適合小學生，葉建源反駁指，該小學過往教材亦曾涉及英國脫歐及北韓等議題，不認為學生無能力應付。葉建源又指，教育局曾派員到涉事學校向學生了解，據校方紀錄，學生向局方指涉事課堂主題為言論自由，並無人表示贊同港獨。葉建源批評教育局指控的罪名是「生安白造」，教協會協助老師上訴，會考慮眾籌申請司法覆核。

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資助小學校長會理事、聖公會天水圍靈愛小學校長孔偉成在同一節目表示，認為學校仍有空間討論言論自由，但要小心選擇教材，以達到教學目標，用「港獨」切入討論則須小心處理。他說，如果他發現其學校有教師選用涉事教材，他會勸對方不要採用，但不會要求停止討論言論自由。至於事件是否嚴重到要取消教師註冊，孔偉成說難以評論，但認為教育界重視給予改過機會。

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責任編輯：馮琪雅