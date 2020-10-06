  • 26°C
香港時間 : 20201006日 (週二) 17:10
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

葉建源指被釘牌教師非宣揚港獨　有小學校長指教界重視給予改過機會

社會 16:11 2020/10/06

分享：

熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

九龍塘宣道小學一名教師被教育局指其設計的教材有計劃地散播「港獨」信息，上月底被取消註冊。（ 陳靜儀攝）

九龍塘宣道小學一名教師被教育局指其設計的教材有計劃地散播「港獨」信息，屬嚴重專業失德，上月底被取消註冊，該校校董會今（6日）發聲明指涉事老師已離職。教協副會長、教育界立法會議員葉建源指涉事教材僅以「港獨」作討論切入點，並非向學生宣揚港獨，認為教育局指控的罪名非常嚴重，另有小學校長認為學校仍有空間討論「言論自由」，惟要小心選材。

九龍塘宣道小學校董會發聲明指有關教師已離職　學校會盡力確保政治中立

葉建源今在電台節目表示，涉事教材的主題是「言論自由」，只是以涉及「港獨」內容的時事節目作為切入點，而涉事教師只用了相關教材1次，並無循序漸進地介紹港獨，認為教師並非有計劃地宣揚港獨。

對於教育局指有關教學內容深淺程度不適合小學生，葉建源反駁指，該小學過往教材亦曾涉及英國脫歐及北韓等議題，不認為學生無能力應付。葉建源又指，教育局曾派員到涉事學校向學生了解，據校方紀錄，學生向局方指涉事課堂主題為言論自由，並無人表示贊同港獨。葉建源批評教育局指控的罪名是「生安白造」，教協會協助老師上訴，會考慮眾籌申請司法覆核。

九龍塘宣道小學教師涉「有計劃散播港獨信息」遭取消教師註冊　反修例風波以來首名教師被釘牌

資助小學校長會理事、聖公會天水圍靈愛小學校長孔偉成在同一節目表示，認為學校仍有空間討論言論自由，但要小心選擇教材，以達到教學目標，用「港獨」切入討論則須小心處理。他說，如果他發現其學校有教師選用涉事教材，他會勸對方不要採用，但不會要求停止討論言論自由。至於事件是否嚴重到要取消教師註冊，孔偉成說難以評論，但認為教育界重視給予改過機會。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：馮琪雅

相關文章

九龍塘宣道小學教師涉「有計劃散播港獨信息」遭取消教師註冊　反修例風波以來首名教師被釘牌
22:33 2020/10/05
九龍塘宣道小學教師涉「有計劃散播港獨信息」遭取消教師註冊　反修例風波以來首名教師被釘牌
教育局取消涉散播港獨信息教師註冊　教協批評程序不公義　正協助教師上訴
23:30 2020/10/05
教育局取消涉散播港獨信息教師註冊　教協批評程序不公義　正協助教師上訴
九龍塘宣道小學 教育局 葉建源 教協

最高瀏覽

【神婆預言】盲眼神婆死前預言特朗普會染怪病 重創腦部導致失聰
10:38 2020/10/04
【神婆預言】盲眼神婆死前預言特朗普會染怪病 重創腦部導致失聰
【偉大母愛】26歲癌末孕婦懷胎5月棄治療保胎兒　產後不久病逝聽不到孩子叫媽媽
19:00 2020/10/03
【偉大母愛】26歲癌末孕婦懷胎5月棄治療保胎兒　產後不久病逝聽不到孩子叫媽媽
【糖尿病】14歲少女患糖尿病揭致病餐單　媽媽超崩潰：是不是自己害了她【附糖尿病病徵】
17:37 2020/10/03
【糖尿病】14歲少女患糖尿病揭致病餐單　媽媽超崩潰：是不是自己害了她【附糖尿病病徵】