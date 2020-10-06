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【酒店Staycation】酒店房逾20人慶祝生日　酒店職員勸離開港女KOL不滿：有錢都唔會再光顧

休閒 16:32 2020/10/06

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在新冠肺炎疫情肆虐下，當局厲行「4人限聚令」等防疫措施去控制疫情。然而，偏偏有港女KOL卻無視疫情，日前廣邀逾20名朋友半島酒店一間套房辦生日派對。酒店方發現後要求他們離開時，她更對此大為不滿，建議大家「如果要舉辦party就要放棄選擇呢度」，TOPick目前正就事件向半島酒店方面查詢。

套房辦派對　港女稱「公主夢成真」

據涉事港女日前在instagram分享指，自己日前在半島酒店訂了一個套房籌辦生日派對，派對有逾20位朋友出席，坦言自己「今年終於公主夢成真」。

不過在派對開始舉行前，涉事港女不滿酒店方以限聚令關係，不容許她帶那麼多的朋友入房，並在晚上7時半前「趕走我咁多位靚靚Model同KOL朋友仔，要令你哋屈就在另一間酒店真係唔好意思」。

她指出，得悉酒店方投訴後，希望先與一班朋友大合照、收拾物資及重訂酒店轉移陣地。但酒店職員當時每隔一段時間就按門鈴提示他們要立即離去，並表明會一直在門外等候。

港女狠批酒店方規矩嚴苛

她對酒店這樣的處理手法大為不滿及失望，又批評酒店不容許晚上12時前有多於4位以上人士進入房間，規矩確實有點嚴苛，更指「有些朋友都去過唔同地方搞過派對，好多年未試過發生咁harsh嘅情況」，又建議大家「如果要舉辦party就要放棄選擇呢度」。

儘管女事主在帖文中一直自己與朋友一直保持低音量及地方整潔，不過不少網民並不賣帳，批評他們行為自私，屬「酒店群組」、「幾時講過話酒店房可以比咁多人開party」、「屈蛇屈到咁」、「自己錯咗仲話人地做得唔好」。

疫情下不少港人都會約三五知己到酒店「Staycation」，但酒店房內人數不受防疫規例限制。食物及衞生局局長陳肇始表示，酒店房間若有多人聚在一起，情況不理想，可增感染風險，籲市民避免到太多人的地方。詳情即睇【下一頁】

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責任編輯:羅嘉欣

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