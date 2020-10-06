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【電視大戰】TVB台慶劇木棘証人+使徒行者3　ViuTV三連發推熟女強人+暖男爸爸+男排女將

娛樂 17:30 2020/10/06

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

不少觀眾都很期待TVB和ViuTV播放的新劇。

TVB將於年尾播放台慶劇《使徒行者3》及《木棘証人》，飾演爆Seed的林峯回歸娘家演出，相信定必引來一眾「峯蜜」收看。ViuTV也準備了自家製劇集迎接，播出由胡杏兒擔正的《熟女強人》、鄭中基和張可頤主演的《暖男爸爸》以及鄧麗欣孭飛的《男排女將》。

ViuTV今年推出多套自家製劇集，數量為開台4年以來最高，繼已播出的《二月廿九》、《歎息橋》及《地產仔》後，現正播放《熟女強人》，並宣布將於10月26日播出鄭中基夥拍張可頤主演的《暖男爸爸》。

ViuTV劇《暖男爸爸》由張可頤和鄭中基主演。

《男排女將》由鄧麗欣主演。

【暖男爸爸】鄭中基踩過界做湊仔KOL　助新手爸媽解決BB尿床等疑難雜症

之後於11月23日播出由鄧麗欣領軍，人氣組合MIRROR成員陳卓賢（Ian）、盧瀚霆（Anson Lo）、柳應廷（Jer）及Error成員梁業（肥仔）和郭嘉駿（193）等有份參演的《男排女將》。

TVB則計劃於台慶期間推出兩套警匪劇《木棘証人》及《使徒行者3》，分別於10月19日及11月16日開始播映。《木棘証人》為張曦雯首度擔正女一的劇集，同時為劉江在TVB的告別作。

《木棘証人》為張曦雯首部擔正的劇集。

林峯回歸TVB拍攝《使徒行者3》。

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《使徒行者》系列劇集過往備受熱捧，林峯飾演的爆Seed和佘詩曼飾演的釘姐為不少觀眾愛戴的一對CP，久別TVB的林峯回娘家拍攝《使徒行者3》，延續爆Seed的故事。

撰文 : TOPick柴犬出動

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