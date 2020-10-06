【新冠肺炎】本港新增3宗源頭不明個案　33歲無業男與16名親戚聚餐　曾到太古城百老匯戲院

▲ 本港新增3宗源頭不明個案。

本港新冠肺炎疫情反覆，今日（6日）新增8宗新冠肺炎個案，3宗為輸入個案，餘下5宗為本地感染個案，當中有3宗屬源頭不明。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，兩宗個案與早前個案相關，其中35歲女子（個案編號：5130）曾與泰裔主婦（個案編號：5111）行街，並與先前確診個案（個案編號：5123)同住；另一名21歲男子（個案編號：5131）則為輸入性個案的緊密接觸者。

而新增源頭不明個案中，包括一名33歲無業男子（個案編號：5126），居於北角富嘉閣，他在本月3日不舒服，本月1日中秋節曾到黃埔的親戚家出席家人聚會，共有16名親友，全部會送檢疫中心。他2日曾到太古城百老匯戲院看電影，中間有戴口罩沒有進食，他又曾光顧炮台山傷心酸辣粉。

第二宗源頭不明為個案涉及一名43歲男子（個案編號：5132)，他與家人同居於灣仔灣仔謝斐道快添大廈。患者在尖沙咀帝苑酒店3樓一間越南餐廳做樓面，10月2日不適，10月3日為最後上班日，其6名樓面同事需要檢疫，而其他同事亦要作檢測。

另外餐廳有一個更衣及休息的地方，曾一同於上址休息的同事亦需要作檢疫；而其他帝苑職員亦會在職員餐廳進食，而整個酒店住宿的人士亦需要作檢測。

還有一宗不明源頭個案涉及一名22歲男子（個案編號：5133），他是一名學生，主要網上學習不用回校，他與家人居於屯門龍門居15座，10月1日開始發燒，在傳染期曾高富餐廳吃早餐，定期到仁愛堂鄭耀源紀念健體中心做健身。他於10月1日與朋友到滔滔甜品吃飯；10月3日去過新墟譚仔三哥吃飯；10月4日到屯門龍門居雲貴軒吃飯，及屯門井財街金銘餐廳食飯，當局向以上食肆派發樣本瓶為員工檢測。

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記者：徐紹軒