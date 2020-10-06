被指出售發霉龜苓膏　海天堂控前股東誹謗索償1.3億

▲ 原告海天堂創辦人吳耀明今到庭應訊。（楊詠渝攝）

海天堂早年被傳媒揭發疑將發霉龜苓膏清洗後出售，海天堂其後入稟控告「爆料人」，即海天堂前股東蔡國強，指控對方誹謗及向對方索償約1.3億元，案件今（6日）於高等法院開審。海天堂一方於開案陳詞指，蔡為了自己另設的品牌，威脅海天堂與他合作，否則會破壞海天堂聲譽，隨後更付諸實行，指使員工在傳媒鏡頭前示範清洗霉菌。

原告海天堂有限公司；答辯人蔡國強。原告一方今於開案陳詞中指控答辯人，聯同《蘋果日報》刻意示範清洗龜苓膏上的霉菌，並拍成短片，以損害原告，而原告甚至掌握一段電話錄音，反映答辯人事前已有意圖作出上述行為。原告指答辯人於2013年6月辭去海天堂的職位，而有關電話錄音是在7月發生，當時答辯人已設立自己的品牌，並於廣州開設多間店舖，而答辯人更要脅原告與他合作，否則會「㩒掣」，破壞海天堂的聲譽。

原告指事件中至少有3人知情，包括答辯人、《蘋果日報》記者及海天堂員工林日紅，而林作為店員，是受指使而在鏡頭前示範清洗龜苓膏上的霉菌。

原告其後於庭上播放《蘋》先後於2013年8月1日及4日拍得的涉案片段，從片段可見有1名掛有「林日紅」名牌的女員工示範，將有霉菌的龜苓膏從盅內倒出，放在手上以清水沖洗，再重新倒回盅內，女員工更多番表示，「唔好用匙羹刮，會刮爛晒」，女員工又指有些霉菌「好似鼻涕咁，你見到都打冷震㗎啦！」，而對於已發霉的龜苓膏，女員工指在清洗過後再蒸一下，「呢啲走外賣㗎啦，唔好堂食啦，外賣反轉就靚仔，都睇唔到。」

▲ 答辯人蔡國強為海天堂前股東。（楊詠渝攝）

原告指出，事實上海天堂對於如何處理品質有問題的產品，對員工有既定指引，而根據紀錄，林亦曾先後作出多個紀錄，分別將已變壞或變味的龜苓膏及涼茶等銷毁或回收到工廠，包括在2013年3月，林亦曾將表面有白點的龜苓膏倒去，並通知公司高層。原告質疑若記者拍攝當日，林發現已發霉的龜苓膏，為何不銷毀或回收龜苓膏，而要示範清洗霉菌？

原告又指答辯人於2013年7月曾與海天堂另一高層通電話，根據電話錄音，答辯人於通話中問及海天堂創辦人吳耀明是否願意與他合作，並表明「唔傾就㩒掣」，反映答辯人當時已有意圖，若原告拒絕與他合作，他將會「㩒掣」，破壞原告的聲譽。答辯人又於錄音中表示「除咗我開品牌，佢都擔心我搞佢品牌，事實上我都真係會咁，我會㩒掣，為咗我個品牌」。聆訊今午續。

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記者：楊詠渝