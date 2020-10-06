【星級媽媽】長女步入青春期充滿好奇心　林嘉欣身教女兒學懂尊重和接納

▲ 林嘉欣於疫情下跟女兒享受閱讀樂。

林嘉欣不僅是一位好演員，她亦擔當著好媽媽的角色，早前林嘉欣接受TOPick訪問，分享疫情下跟兩位女兒的生活日常，近大半年留家抗疫的日子裡，林嘉欣購買大量的書籍跟兩位寶貝女享受閱讀樂，並非想針對學術上的知識，反而想透過書本有助女兒的心智發展。

快將10歲的長女Kayla準備迎來青春期，嘉欣為長女準備有關多重性取向的書本，讓女兒認識更多。

另外疫情期間，林嘉欣亦教導女兒多關心身邊人，她說：「身教之外，亦希望他們藉此學懂珍惜。」

▲ （黃建輝攝）

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林嘉欣早前出席韓國時尚戶外品牌KOLON SPORT活動，嘉欣一向注重健康生活，兩年前更開始茹素，難怪身為兩孩之母的她保養得宜。

她謂因為支持低碳生活而決定茹素，由起初的Green Monday變成全素人士，嘉欣謂茹素後身心也頓變健康。

嘉欣表示：「不但減了磅，人也變精神了，腸胃亦變好，不少都市女性也有一個通病，上廁所不太順暢，加上我平時拍外景怕污糟，可能會死忍著，但食素之後這方面變得有規律。」

▲ 林嘉欣於IG分享素菜菜式。

跟女兒學陶瓷滋養身心

轉為全素的飲食習慣，嘉欣謂並非難以適應，「整件事來得很自然，不會感到要作出犧牲，起初傭人姐姐不懂煮素菜，我買了好多書籍跟她一起研究食譜，其實現在食素比以前更多花款，可以用新肉絲炮製好多菜式。」

至於運動方面，怕曬黑的嘉欣只是間中跟家人行山，近日愛上玩陶瓷的她，笑言拉坯可以緞練手臂肌肉。

疫情下嘉欣跟兩位女兒一起享受陶瓷樂趣，從而滋養身心靈。「透過『陶』我探討了很多人生哲學，加上疫情下產生很多負面情緒，整個人也很不開心，故決定重拾這興趣。整陶藝期限我看到自己的不足之處，亦有不少進步空間，人保持著好奇心，重新建立對感官的敏銳，可以保持身心年輕。」

▲ 林嘉欣跟女兒一起享受陶瓷樂。

讓大女了解LGPT

另外留家抗疫這半年間，嘉欣陪兩位女兒享受閱讀樂趣，「細女Sofie今年7歲，之前她較喜歡看繪本，現在想讓她多看文字書。我買了一本叫《EAT YOUR WORDS》的書本，內容講述食物名稱的來源及典故，譬如Chocolate chip cookies原來源於一個意外，我覺得要引導小孩去探索，從而透過書本去找答案。」

至於10歲的大女Kayla快將踏入青春期，而嘉欣也為大女準備相關書籍，「我買了一本叫《SEEING GENDER》的書本講述LGPT（性小眾社群），她已經10歲了，要開始了解每人可選擇不同的性取向，現在已是21世紀，沒辦法去隱藏這些事，不希望她用奇異眼光看人，所以要開拓小孩的思維，學懂接納及欣賞不同人的獨特之處，如果人人都一式一樣，這世界會好悶。」

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嘉欣亦要準備為女兒灌輸性知識，「大女已經開始發育，所以穿校裙時以一件背心打底，但女兒會反問何解，我會跟她解釋身體有甚麼變化，要給予她全面的教導。」

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疫情下嘉欣跟親友的聯繫多了，亦希望藉機教導兩女學懂關心他人，「以前大家各有各忙，覺得一切在心中，疫情下大家放慢了腳步，亦會主動關心身邊長者有否足夠的抗疫用品，所以疫情期間可以身教之餘，小朋友亦學懂珍惜，多一點關懷。」

另外成年人別發放著負面情緒，這一點亦很重要，「我不會重下恐懼感，如果不停說個病會致死，會令小朋友感恐懼，我會告訴她們如何保護自己，亦不需驚慌，生活要如常地繼續，當然限聚令會影響生活，而她們亦懂得調整心理。」

場地：Kolon Sport

記者：游艾維