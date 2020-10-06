【食用安全】台灣實測筷子清洗後仍藏大量細菌　有坑紋竹筷比馬桶蓋污糟8倍

▲ 台灣實測筷子清洗後仍藏大量細菌，有坑紋竹筷比馬桶蓋污糟8倍。

日常飲食少不免會用到筷子，但原來筷子清洗過後仍暗藏大量細菌。台灣曾進行一項檢測，發現筷子經過清洗後的含菌量依然驚人，而有坑紋的筷子比普通筷子的含菌量高出37倍。

台灣東森電視台曾委託輔英科大保健營養系助理教授李政達，檢測不同材質的筷子清洗後的含菌量。李教授將筷子清洗乾淨後，再放入同一個乾碗機烘乾，然後在筷子上塗抹無菌水，接著把採樣放進試管，利用冷光儀檢測含菌量，發現木筷子、竹筷子、仿瓷筷子的含菌量均超標。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

為何木筷子含菌量最高？李教授解釋，木質纖維類的物品有很多縫隙，即使經過清洗，很多食物殘渣如湯汁等仍會藏在縫隙裏面，成為微生物生長的溫床。

另外，有坑紋的筷子的含菌量比起普通筷子更多。李教授分別比較有坑紋和沒有坑紋的竹筷子，發現沒有坑紋的竹筷子含菌量為350個單位，而有坑紋的竹筷子含菌量高達1.3萬個單位，比前者高出37倍，若換成數字計算，即每克含10億以上細菌，亦比馬桶蓋骯髒7至8倍。

使用筷子貼士

報道亦分享了幾個使用筷子的小貼士：

1.以高溫消毒筷子

例如將筷子放入滾水中，加熱約1至2分鐘，再放入乾碗機高溫殺菌

2.選購無刻紋、顏色平實的筷子

有坑紋的筷子容易藏細菌，顏色花哨的筷子有較高機會含色素等重金屬，長期使用恐怕會攝入體內。

3.定期更換筷子

家中的筷子應定期更換，避免病從口入

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康,立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣