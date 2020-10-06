【吃掉前男友】張蔓姿張蔓莎啟發廚藝天份　張惠雅學懂不強求愛情

▲ 張惠雅與孖妹張蔓姿及張蔓莎主持新節目《吃掉前男友》。

ViuTV全新節目《吃掉前男友》播出，由女主持們化身民宿主人，招待不同年齡層的單身女士，大談對前度及戀愛的看法。

《吃掉前男友》的主持張惠雅（Regen），與孖妹張蔓姿（Gigi）及張蔓莎（Sabrina）接受TOPick訪問，分享拍攝節目的難忘事，及從愛情成長的經歷。

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▲ 張惠雅、張蔓姿及張蔓莎分享對戀愛的想法。（湯炳強攝）

拍攝啟發孖妹廚藝天份

張惠雅、張蔓姿及張蔓莎首次合作便一拍即合，Sabrina表示：「第一次參加這類節目，去前很緊張，害怕要分享很多與前度的經歷，但後來發現每個女生都非常健談，很快便融洽相處，更敞開心扉有心靈交流。」

▲ 張蔓莎難忘節目中的烹飪環節。（湯炳強攝）

節目中，主持們除是主人外，更要根據不同嘉賓與前度的經歷，炮製不同的「前度菜」。

平日自言甚少下廚的Gigi與Sabrina，卻在拍攝後意外啟發廚藝天份。Gigi指：「小時候其實也喜歡隨意研發菜式，今次拍完節目再重拾興趣，回家後也有研究新的菜式，覺得烹飪帶給我很治癒的感覺。」

Regen也表示拍節目樂在其中：「雖然拍攝時間很緊密，幾乎不斷煮菜，其他時間就分享，但大家都很用心溝通，分享心靈。」

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愛一個上一課

說起前度，Regen、Gigi與Sabrina都認為「愛一個上一課」，分手既是學習與悲傷共處，也是成長的重要經歷。

Sabrina稱分手後的自控能力很高：「我不會選擇delete對方的聯絡方式及社交連繫，我會選mute，然後填滿時間表做想做的事，到有天醒過來時更可與前度做回朋友，畢竟是一同成長的人，所以不會將他們delete。」

▲ 《吃掉前男友》邀請不同女嘉賓分享愛情經歷。（節目截圖）

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▲ 《吃掉前男友》中的主持要負責烹飪。（節目截圖）

單身與戀愛給予生命不同意義

現時單身的三人亦表達對戀愛的想法，Regen認為愛情不可強求：「綜合數天的拍攝感到很大衝擊，覺得每個人就算有多堅強也好，最後都想有人陪伴，但過程中會學懂享受個人時間，希望可學習到她們的想法，不強求愛情，因為遇見不對的人反而更辛苦。」

她又表示：「以前覺得一定要結婚生仔，但在30歲後便沒有再想，因為即使遇到好的人，一起走下去也是另一個難題，反而學習在不同人身上看清自己的好與壞更重要。」

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Sabrina就指愛情觀多年來有很大改變：「以前的我渴望童話式愛情，覺得遇到一個人便想溫馨地走完下半生，但人愈大反覺得遇見喜歡的人很難，亦應學懂先軟化自己，才能給予對方幸福。所以現在不會計劃，因為計劃總是趕不上變化，遇到要好好珍惜，遇不到就抱著隨緣的心態。」

Gigi亦分享在節目中自訂的愛情金句「Learn from the past, create the future.」，大意是指：「前度是一個學習過程，要從他們身上汲取經驗與反醒，才可在將來做得更好。」

她對愛情表示隨緣：「能夠戀愛是一種幸運，同時亦要享受單身，因為單身與戀愛都會帶給生命不同的意義。」

服裝：maje（張蔓姿、張蔓莎）

記者：陳家瑩