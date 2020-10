【吃掉前男友】張蔓姿張蔓莎啟發廚藝天份　張惠雅學懂不強求愛情

▲ 張惠雅與孖妹張蔓姿及張蔓莎主持新節目《吃掉前男友》。

ViuTV全新節目《吃掉前男友》播出,由女主持們化身民宿主人,招待不同年齡層的單身女士,大談對前度及戀愛的看法。

《吃掉前男友》的主持張惠雅(Regen),與孖妹張蔓姿(Gigi)及張蔓莎(Sabrina)接受TOPick訪問,分享拍攝節目的難忘事,及從愛情成長的經歷。

▲ 張惠雅、張蔓姿及張蔓莎分享對戀愛的想法。(湯炳強攝)

拍攝啟發孖妹廚藝天份

張惠雅、張蔓姿及張蔓莎首次合作便一拍即合,Sabrina表示:「第一次參加這類節目,去前很緊張,害怕要分享很多與前度的經歷,但後來發現每個女生都非常健談,很快便融洽相處,更敞開心扉有心靈交流。」

▲ 張蔓莎難忘節目中的烹飪環節。(湯炳強攝)

節目中,主持們除是主人外,更要根據不同嘉賓與前度的經歷,炮製不同的「前度菜」。

平日自言甚少下廚的Gigi與Sabrina,卻在拍攝後意外啟發廚藝天份。Gigi指:「小時候其實也喜歡隨意研發菜式,今次拍完節目再重拾興趣,回家後也有研究新的菜式,覺得烹飪帶給我很治癒的感覺。」

Regen也表示拍節目樂在其中:「雖然拍攝時間很緊密,幾乎不斷煮菜,其他時間就分享,但大家都很用心溝通,分享心靈。」

愛一個上一課

說起前度,Regen、Gigi與Sabrina都認為「愛一個上一課」,分手既是學習與悲傷共處,也是成長的重要經歷。

Sabrina稱分手後的自控能力很高:「我不會選擇delete對方的聯絡方式及社交連繫,我會選mute,然後填滿時間表做想做的事,到有天醒過來時更可與前度做回朋友,畢竟是一同成長的人,所以不會將他們delete。」

▲ 《吃掉前男友》邀請不同女嘉賓分享愛情經歷。(節目截圖)

▲ 《吃掉前男友》中的主持要負責烹飪。(節目截圖)

單身與戀愛給予生命不同意義

現時單身的三人亦表達對戀愛的想法,Regen認為愛情不可強求:「綜合數天的拍攝感到很大衝擊,覺得每個人就算有多堅強也好,最後都想有人陪伴,但過程中會學懂享受個人時間,希望可學習到她們的想法,不強求愛情,因為遇見不對的人反而更辛苦。」

她又表示:「以前覺得一定要結婚生仔,但在30歲後便沒有再想,因為即使遇到好的人,一起走下去也是另一個難題,反而學習在不同人身上看清自己的好與壞更重要。」

Sabrina就指愛情觀多年來有很大改變:「以前的我渴望童話式愛情,覺得遇到一個人便想溫馨地走完下半生,但人愈大反覺得遇見喜歡的人很難,亦應學懂先軟化自己,才能給予對方幸福。所以現在不會計劃,因為計劃總是趕不上變化,遇到要好好珍惜,遇不到就抱著隨緣的心態。」

Gigi亦分享在節目中自訂的愛情金句「Learn from the past, create the future.」,大意是指:「前度是一個學習過程,要從他們身上汲取經驗與反醒,才可在將來做得更好。」

她對愛情表示隨緣:「能夠戀愛是一種幸運,同時亦要享受單身,因為單身與戀愛都會帶給生命不同的意義。」

