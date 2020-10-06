【生命小鬥士】1個月大患腦瘤捱過10次手術　B仔終出院回家慶祝1歲生日

▲ 英國一名男嬰患上腦瘤，捱過10次手術終於把10厘米腦瘤切除，可以出院回家慶祝1歲生日。

孩子不幸患病，為人父母一定很心痛，寧願代孩子承受病痛。英國一名男嬰出生一個月便確診患上腦瘤，捱過10次手術終於把約10厘米大的腦瘤切除，可以出院回家慶祝1歲生日。男嬰的父母表示，兒子健康回家是最好的生日禮物。

據英國《每日郵報》報道，英國東約克郡赫爾的Roux Owen於去年10月出生，一個月後被診斷出腦部患有良性畸胎瘤，腫瘤會持續增長，當時他只有4星期大。之後Roux在當地醫院接受治療，經過8次大手術後，腦瘤終於在上月切除，他開始康復回家。

▲ 生命小勇士Roux一直勇敢抗病。（相片來源︰IG @rouxsarmy）

10厘米巨大腦瘤

可是Roux在9月下旬再被送進醫院，需要進行兩次手術，以排出大腦中多餘的液體。Roux的32歲爸爸Antony解釋兒子的腦瘤長達10厘米，並有囊腫，勇敢的Roux最終在11個月內完成了10次手術，切除巨大腦瘤。

Roux的媽媽Amy是一位小學老師，她一直在網上記錄家庭生活及小兒子的情況，因此聚集了一批支持Roux抗病的網民。Amy和Antony擔心Roux要在醫院度過他的第一個生日，於是向網民提出，希望他們能給Roux送上生日卡，令他的生日變得特別。

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1歲生日當天出院回家

不過，就在Roux生日那天，醫生告訴Antony夫妻，兒子可以在當天出院，回家跟父母及3歲的哥哥Noah一起度過，他們深感兒子健康回家是最好的生日禮物。同時，他們收到來自世界各地網民的數百張生日卡，祝福Roux生日快樂及早日康復。

我們收到這些生日卡後有點不知所措，人們的愛與支持，令我們從不孤單。

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由於腦瘤令Roux的左眼失明，發展也稍為落後，但他樂天的個性給予父母希望，相信他日後總會跟得上進度。爸爸表示︰

他是一個快樂的男孩，他正在到達自己的里程碑，只是比一般人遲了一點。

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責任編輯︰駱秀玲