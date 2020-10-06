【教師遭釘牌】楊潤雄指過程依法辦事 教育局維護教師專業責無旁貸
九龍塘宣道小學一名小學教師因在教材中散播「港獨」信息，被教育局取消教師註冊，是首次有教師因社會事件被取消註冊。教育局指，過程依法辦事，教育局維護教師專業責無旁貸，而今次事件中，涉事教師因專業失德被取消註冊，情況罕見，坊間說法亦扭曲了教育局的專業判斷。
九龍塘宣道小學校董會發聲明指有關教師已離職，學校會盡力確保政治中立，詳情即看：【下一頁】
教育局局長楊潤雄在記者會上表示，今次是首宗教師涉及專業失德而取消註冊的個案，案件比以往情況罕見，亦引起社會關注，坊間有說法扭曲教育局的專業判斷，需要作出澄清，重申過程是依法辦事，強調教育局不怕任何勢力、不容港獨、違法意識在校園散播。
楊潤雄指，9月22日向一名教師發出取消註冊資格的信件，昨日（5日）局方已講述有關情況，今日舉行記者會是要以正視聽，令大家明白教育局取消教師註冊的程序，並維護校園的決心。
他稱，本屆政府重視教育，在今個財政年度已投放130億元額外資源，推出多項津貼、措施等，但局方不會只限於提供資源，亦要為教師專業操守把關，維持一枝專業的教師團隊，教育局在把關及監管責任上責無旁貸。
楊潤雄說，教育局至今已接獲247宗涉及教師的投訴，當中73宗不成立，1宗嚴重個案並取消1名教師的註冊資格，21宗；12宗發出書面警告；19宗發書面勸喻；18宗發口頭提示；其餘個案初步成立，並會跟進。
他強調，本港大部分教師都屬專業，有問題者佔極少數，只得極少數的害群之馬，未來會繼續在行政長官的帶領下，維護教育專業。
實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS
訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2
記者：陳曉瑩