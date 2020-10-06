【教師遭釘牌】楊潤雄指過程依法辦事　教育局維護教師專業責無旁貸

▲ 教育局局長楊潤雄交代局方取消九龍塘宣道小學一名小學教師註冊一事。（經濟日報資料圖片）

九龍塘宣道小學一名小學教師因在教材中散播「港獨」信息，被教育局取消教師註冊，是首次有教師因社會事件被取消註冊。教育局指，過程依法辦事，教育局維護教師專業責無旁貸，而今次事件中，涉事教師因專業失德被取消註冊，情況罕見，坊間說法亦扭曲了教育局的專業判斷。

九龍塘宣道小學校董會發聲明指有關教師已離職，學校會盡力確保政治中立，詳情即看：【下一頁】

教育局局長楊潤雄在記者會上表示，今次是首宗教師涉及專業失德而取消註冊的個案，案件比以往情況罕見，亦引起社會關注，坊間有說法扭曲教育局的專業判斷，需要作出澄清，重申過程是依法辦事，強調教育局不怕任何勢力、不容港獨、違法意識在校園散播。

楊潤雄指，9月22日向一名教師發出取消註冊資格的信件，昨日（5日）局方已講述有關情況，今日舉行記者會是要以正視聽，令大家明白教育局取消教師註冊的程序，並維護校園的決心。

他稱，本屆政府重視教育，在今個財政年度已投放130億元額外資源，推出多項津貼、措施等，但局方不會只限於提供資源，亦要為教師專業操守把關，維持一枝專業的教師團隊，教育局在把關及監管責任上責無旁貸。

楊潤雄說，教育局至今已接獲247宗涉及教師的投訴，當中73宗不成立，1宗嚴重個案並取消1名教師的註冊資格，21宗；12宗發出書面警告；19宗發書面勸喻；18宗發口頭提示；其餘個案初步成立，並會跟進。

他強調，本港大部分教師都屬專業，有問題者佔極少數，只得極少數的害群之馬，未來會繼續在行政長官的帶領下，維護教育專業。

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記者：陳曉瑩