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【新冠肺炎】張竹君指3宗源頭不明個案非好兆頭　籲市民保持社交距離

社會 17:03 2020/10/06

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

張竹君呼籲市民保持社交距離。（梁偉榮攝）

新冠肺炎疫情反覆，本港今日（6日）新增8宗確診個案，包括4宗本地感染，當中有3宗為源頭不明個案。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，有關情況不是一個好兆頭，希望不會繼續，又指難料疫情如何，仍要觀察趨勢，呼籲市民繼續保持社交距離，戴好口罩。

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另外，多間學校有家長確診或初步確診，被問到有關子女的學校是否需要停課，張竹君則認為確診或初步確診的是學校家長，而非學生，而學生只是密切接觸者，故不會建議有關學校停課。

港府公佈「限聚令」﹑食肆酒吧午夜12時止「堂食令」及強制「戴口罩令」等多項現行防疫措施延長至10月15日，公眾溜冰場周五（9日）起可恢復隊際運動，詳情即看：【下一頁】

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記者：郭詩詩

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