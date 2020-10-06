徐澤：粵港澳大灣區須解決「誰來管」問題　建議設立專責協調實體機構　

▲ 全國港澳研究會會長徐澤表示，現時大灣區建設在執行層面上，仍缺少一個涵蓋粵港澳三地的實體機構，負責大灣區建設的日常工作。（資料圖片）

全國港澳研究會會長徐澤表示，現時大灣區建設在執行層面上，仍缺少一個涵蓋香港、澳門以及廣東省三地的實體機構，負責大灣區建設的日常工作。他建議參考歐盟前身「比荷盧聯盟」秘書處的運作模式和做法，研究在大灣區建立一個專責協調執行的實體機構，解決具體實施時面對的問題。

徐澤於9月下旬在粵港澳大灣區發展論壇中發言中，提及粵港澳大灣區目前面對不少問題，尤其是三地規則不一致。其中，人員流動方面。當前影響人員跨境流動的障礙仍普遍存在，主要表現在3個方面：第一，內地居民赴港澳商務簽注門檻偏高；第二，港澳居民在內地發展存在准入限制和隱形門檻；第三，通關效率較低。課題組的建議是，就大灣區內地人員而言，關鍵是放寬赴港澳的商務簽注；就港澳人員而言，關鍵是完善其在大灣區內地城市發展的「同等待遇」政策；就人員跨境流動而言，關鍵是提升通關的便利化水平。

目前，中央層面成立了粵港澳大灣區建設領導小組，廣東省以及廣州、深圳等成立了推進粵港澳大灣區建設領導小組，香港、澳門特區政府也組建了相應的辦公室。但他認為，在具體執行層面，仍然缺少一個涵蓋三地在內的實體機構，以負責大灣區建設的日常工作，缺乏一個常態化的協調機制，就協同發展中遇到的障礙拿出解決方案。他說：「大灣區的藍圖已經繪就，現在的關鍵是怎麼組織施工。更通俗來說，就是必須解決『誰來管』的問題」。

徐澤又提出，三地規則不對接的問題，「比如健康碼的互認。這次去澳門我真正體會了一次健康碼問題。從珠海金灣機場出來到澳門過關前，將近50分鐘時間我一直就在為粵康碼和澳康碼之間的轉碼忙乎，費了老大勁」。

徐澤認為，大灣區可參考「比荷盧聯盟」秘書處的做法。「比荷盧聯盟」是歐盟的前身和雛形，有「歐盟一體化實驗室」之稱，許多在歐盟內一時難以全面實施的跨國協作，在「比荷盧聯盟」內可較快、較好地實現。「比荷盧聯盟」每年通過充分協商確定不同的合作目標，由其秘書處將宏觀目標細化成工作方案，然後通過工作組的模式推進。他認為，有必要對「比荷盧聯盟」秘書處運作模式和做法深入考察，並進一步研究在大灣區建立一個專責協調執行的實體機構，以解決具體實施所需要解決的問題。

徐澤在發言中又指，兩地跨境醫療合作存在醫療資格不能互認、藥品和醫療器械使用受到限制、社會福利不能跨境攜帶等規則機制不銜接問題，導致兩地醫療資源不能充分利用，他建議中央有關部門，可在大灣區先行試點，通過綜合授權的方式，將有關大灣區跨境醫療合作事項的審批，下放至廣東省或珠三角各市，由地方政府因地制宜，制定管理辦法並實行屬地化管理，中央有關部門則負責政策把關和巡查監督。

徐澤認為，香港經歷反修例風波，加上新冠疫情爆發，大灣區的建設進程受到明顯影響，影響民眾對大灣區建設的信心。他認為，要在這情況下，加快推進粵港澳大灣區建設，支港澳在疫情後盡快恢復經濟，推動香港重回正軌，把「一國兩制」實踐引向深入。'

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責任編輯︰尹櫻霖