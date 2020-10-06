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海天堂控前股東誹謗 創辦人同意運送過程龜苓膏或變質

社會 17:31 2020/10/06

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海天堂龜苓膏吳耀明(左)今於高等法院作供。(楊詠渝攝)

海天堂早年被傳媒揭發疑將發霉龜苓膏清洗後出售，海天堂其後入稟控告「爆料人」，即海天堂前股東蔡國強，指控對方誹謗及向對方索償約1.3億元，案件今（6日）於高等法院開審。海天堂創辦人吳耀明今午接受辯方盤問時承認，龜苓膏從粉嶺貨倉運送到分店期間，並無冷凍設備，龜苓膏亦很有可能因此變質或發霉。

吳耀明今出庭接受辯方盤問時供稱，他與答辯人於1998年相識，答辯人本來從事廣告業，負責為海天堂在香港及內地的業務進行推廣。直至2004年，海天堂與答辯人合作在內地開設多間分店，當中答辯人佔3成權益。後來內地的分店經合併重組，答辯人負責其中約50間。吳又承認答辯人是他唯一除了家人以外的生意伙伴。

吳於盤問下又同意，自2000年起海天堂於惠州開設廠房，向香港及內地分店供應龜苓膏，而由於龜苓膏不含防腐劑，製成後需放入雪櫃，否則會變質及發霉。被問及龜苓膏運送到粉嶺貨倉後，送往分店的途中是否沒有冷凍設備，吳承認當時貨車上沒有冷凍設備，但車內會開啟冷氣，而時至今日，貨車上已設有冷凍設備。

辯方指出早於2009年的公司文件中，已顯示吳知道龜苓膏若被置於溫度不達標的環境中有機會變質，而龜苓膏因此發霉亦是普遍情況，吳同意說法。案件明續審。

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記者：楊詠渝

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