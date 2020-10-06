【竹內結子逝世】丈夫決獨力撫養繼子及親子 中林大樹：會是結子最高興的事
娛樂 18:08 2020/10/06
日本女星竹內結子在9月27日於家中自縊身亡，終年40歲，親屬已在9月30日為她低調舉行喪禮。可是竹內結子遺下的兩名兒子由誰來養育，成為令人關心的問題。
竹內結子於2005年與中村獅童結婚，同年誕下一子，可是二人的婚姻只維持了3年。離婚後，兒子一直與竹內結子生活。至於中村獅童在2015年再婚，另組新家庭。
竹內結子在去年2月與中林大樹結婚，她在今年1月為對方誕下一子，竹內結子的次子現在只近9個月大而已。
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中林大樹堅持撫養兩子
據雜誌日本《女性自身》報道，儘管現年35歲的中林大樹與竹內結子長子沒有血緣關係，但他早把對方視如己出。
所以據悉竹內結子娘家認為兩子最好交由結子的親姐照顧，可是中林大樹沒有考慮將小孩託付他人撫養。
雖然一個鰥夫要養育兩名兒子頗為吃力，但他已表明決心：「由我撫養他們長大，會是結子最高興的事。」
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中村獅童受到批評
竹內結子長子與繼父關係一直十分良好，當年竹內結子與中林大樹在拍拖時，結子的長子已喚中林大樹為「爸爸」，中林大樹亦常單獨帶囝囝去海邊滑浪，二人情同父子。
而事實上，竹內結子當年決定再婚的原因之一，就是因為長子的鼓勵。
中林大樹堅持撫養兩子，外界表示感欣慰，同時有部份網民對竹內結子前夫中村獅童到今沒有表態予以批評。
撰文 : TOPick柴犬出動