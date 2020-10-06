【教師遭釘牌】教育局：教師用50分鐘介紹「香港民族黨」　並要求學生舉手作政治表態

▲ （林宇翔攝）

九龍塘宣道小學一名小學教師因在教材中散播「港獨」信息，被教育局取消教師註冊，是首次有教師因社會事件被取消註冊。教育局副秘書長陳蕭淑芬表示，從涉事課堂的完整結構、詳細內容、播放相關影片配合、要求學生政治表態，以至工作紙內容，均有散播港獨訊息，絕非一時疏忽，而是有計劃地散播港獨的訊息，包括教案、教材及工作紙。

九龍塘宣道小學校董會發聲明指有關教師已離職，學校會盡力確保政治中立，詳情即看：【下一頁】

由教案顯示，涉事教師用50分鐘，有計劃地用社團條例介紹已列為非法組織的「香港民族黨」，然後詳細介紹此黨的政綱，再討論港獨的主題，花大量時間介紹非法組織，重點是宣揚港獨的訊息，亦有問學生「為什麼有人提出香港獨立？何時出現這種思想？」涉事教師最後亦用了35分鐘來總結，再提到「香港民族黨」，並且觸及台獨、藏獨，疆獨，以致分裂國土的行為。

而在播放有關「香港民族黨」的影片時，涉事教師亦要求學生舉手示意是否同意相關內容，陳蕭淑芬指，在課堂上作政治表態，相信是家長、教育工作者、社會大眾均不能接受，而就課堂的深淺而言，「關於社團條例，港獨、台獨、藏獨，疆獨等都絕不適合小學生」

相關工作紙亦問到：「根據影片，提出港獨的原因是什麼？」陳蕭淑芬指，學生明顯沒有討論空間，只是記著影片的內容印入腦海，實際上是將有關思想強加於學生；另外，涉事教案中亦有極度錯誤的訊息及內容，如「試想想，在最極端情況，你和同學去旅行分組，雖未有註冊，但仍受條例規管，你和同學上常識堂，體育堂作體適能，也可是非法社團。」

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記者：鄧凱文