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【願者上網】爆社交平台導致自殺率升　Facebook發文反駁Netflix話題紀錄片

娛樂 17:46 2020/10/06

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《願者上望》帶來不少話題。

近日Netflix紀錄片《願者上網》（The Social Dilemma）掀起不少話題，節目採訪多位美國科技巨企的創辦人、領導人以及網站工程師，大爆社交平台恐怖真實黑暗面，當中除指時下社交平台如何令人上癮，亦暗示致美國年輕人自殺率飆升。

Facebook對節目的抨擊相當不滿，日前發表官方長文聲明逐一反擊。

《願者上網》（The Social Dilemma）近日成不少網民熱話，節目讓觀眾了解社交平台的運用方式，以及各種運算機制，如如何令人為社交平台上癮，更甚導致國家之間的網絡攻擊、黑客入侵等。

Netflix紀錄片《願者上網》。

片中暗示Facebook讓大眾集體上癮，更間接令年輕人自殺率飆升。對此，Facebook感到相當不滿，更於日前發千字文聲明反擊。

影片引用一句「只有非法藥物及社交媒體會稱其顧客為『用家』。」（There are only two industries that call their customers 「users」 : illegal drugs and software.），直指社交平台讓人上癮的程度。

為各種指責，Facebook日前高調發文反駁，指「現時困難且複雜的社會問題憑空塑造了一個方便的代罪羔羊，創作人沒有包括目前在公司或其他專家對紀錄片的不同看法，更刻意忽略公司為解決這些社會問題所付出的努力。」

Facebook亦澄清其演算法算法跟Netflix、Amazon、Uber 或Tinder一樣有效和準確，紀錄片沒有加入當前科技公司的看法及探討技術細節，同時缺乏專家的論點，犯下核心錯誤。

撰文 : TOPick柴犬出動

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