【教師遭釘牌】九龍塘宣小校長教師6人遭處分　教育局不猜測校長離任原因

▲ 教育局交代局方取消九龍塘宣道小學一名小學教師註冊一事。（林宇翔攝）

九龍塘宣道小學一名小學教師因在教材中散播「港獨」信息，被教育局取消教師註冊，是首次有教師因社會事件被取消註冊。教育局指，今次事件牽涉的6名校長及老師被處分，包括遭「釘牌」的涉事教師，局方數月前已知悉涉事校長會離任，明白校長與老師會有更替，故不去猜測其離任的原因。

教育局副秘書長陳蕭淑芬表示，學校的管理層，包括校長及副校長，也有責任監管，但在此事件上，相關人員亦沒有好好監管，需要承擔責任，至於其他任教此科目的教師，亦應有專業判斷，但並無作出補救，而是將別人給他們的教材放進教案，亦有違教師專業操守而需負責。

教育局常任秘書長李美嫦解釋，涉事教師聲稱課堂是討論言論自由，但當中教案﹑教材和工作紙都以港獨為主題，並引用大量、包括涉及非法組織的材料，引導學生討論港獨，並不只是一張工作紙的問題，有關情況明顯是有計劃散播港獨信息，嚴重違反專業操守，做法不符教育原則，故取消其教師註冊是合理、合適及合乎比例。

李美嫦說，教育局去年9月接獲投訴後，要求學校調查和提交報告，局方亦成立首長級人員組成的團隊檢視，並給予涉事教師2次書面申述的機會，到教育局準備取消其註冊資格時，再給予多一次解釋機會，而教師亦有尋求法律顧問協助。

教育局局長楊潤雄稱，事件發生在港區國安法實施前，因此未有計劃轉介予相關執法機構跟進。

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記者：陳曉瑩﹑鄧凱文