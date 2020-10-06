檢疫中心竹篙灣二期引入5G技術興建　最快一日組裝56伙單位

▲ 竹篙灣第二期檢疫中心，由金門建築承建，採用5G技術加強工地安全及建築效率。 （梁偉榮攝）

竹篙灣第二期臨時檢疫中心，主要採用「MiC組裝合成」技術興建。承建商金門建築稱，檢疫中心707個單位僅花87天就完工，並首創「5G智能控制中心」，可保障工人職安健，加快組裝工程，最快一日內完成組裝56個檢疫單位。



竹篙灣第二期臨時檢疫中心造價4.18億元，包括興建707個檢疫單位、醫療站及指揮中心、衛星醫療站、護理人員住宿設施等。逾95%工序採用「MiC組裝合成」技術建造，檢疫中心在內地廠房興建，包括預先安裝機械、電氣及管道組件，之後將單位送到工地組裝，應付緊迫工期。

工地首創的5G智能控制中心，利用人工智能監控工廠生產、交付、組裝等工序；而5G中心配合人面識別系統，可檢測工人開工期間，有否戴口罩、安全帽等裝備，以及檢測體溫、有否墮進危險區域等，加強工地安全。

金門建築機電部總經理劉國昌稱，5G技術可加強雲端計算，例如倘工程受颱風等極端天氣影響，可計算風力會否影響組裝工序，倘影響安全，可延遲該工序，令工程更有效率。

金門建築行政總裁何安誠稱，倘把工程造價除以700多伙單位，每個單位成本約60萬元，較房委會出租公屋建造成本約66萬元便宜。他稱工期緊迫，加上建造規模不夠大，較難進一步壓縮造價，但未來會再探討MiC建築技術，能否節省項目成本。

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記者：吳卓峰