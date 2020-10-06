【購物狂】新手媽媽買海量BB用品抗產後抑鬱　老公准Shopping減壓︰老婆開心就好【多圖】

▲ 台灣有名新手媽媽分享家中海量的嬰兒用品，指出購物令她避免患上產後抑鬱。

日本著名女星竹內結子疑因育兒壓力等因素，罹患產後抑鬱而輕生，令人感到惋惜之時，亦叫人關注產後抑鬱的問題。近日台灣有人夫網民分享了防止太太患產後抑鬱的方法就是讓她盡情購物，有關帖文大獲共鳴，更有新手媽媽發帖分享了家中海量的嬰兒用品，認同這是避免患產後抑鬱的妙法。

購物減壓避免產後憂鬱

該名台灣網民今天（6日）在facebook群組「爆廢公社二館」發帖，表示看到有篇丈夫避免老婆產後抑鬱的購買文，她很認同，因為其丈夫就是這樣讓她買買買。她在帖文上載了多張相片，見有大量嬰兒用品，包括尿片、奶樽、口水肩、BB搖鈴玩具、鞋仔、嬰兒專用洗衣液等等，形形式式，更多是未拆盒的包裹紙箱堆滿家中。

▲ 台灣有媽媽在產前產後購買大量嬰孩用品減壓。（圖片︰爆廢公社二館）

嬰兒衣服更是佔了一大堆，主要是粉紅色及紅色為主，一整排掛滿在衣架上，層架櫃子亦全是衣服，而地上更是滿滿的「衣服山」，媽媽解釋衣服並非全是自己的孩子，部分是批發來賣出來，不過不計衣服，海量的BB用品都令人嘩然。

以下都是我產前產後的戰利品，童裝本來是批來賣的，用品都是小孩用的，因為第一胎，不知道小孩會用到哪些，所以甚麼都買。

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丈夫支持老婆瘋狂購物

她不少用品是網購的，到便利店取件很頻繁，職員已認出她，看到她取貨已習慣拿籃子給她放大量包裹郵件。發帖網民更指丈夫允許她，沒有阻止其購物欲。

▲ 丈夫沒有阻止太太瘋狂購物減壓。（圖片︰爆廢公社二館）

買到我先生還特地弄了一間空房讓我放……老公沒有不高興，看到這座小山還很高興拍照合影，只說老婆開心就好。

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網民大表羨慕

有關帖文獲得很多網民關注，尤其是太太們感到羨慕，大讚其丈夫是神隊友，有的笑指希望給丈夫看看此帖文。留言包括︰「別人的老公都不會讓我失望」、「老公人很棒喔，體諒老婆懷孕的辛苦」、「好可怕但好療癒」等。

有媽媽網民分享自己紓壓的方法，有的也是購物瘋狂Shopping，「我老公也是讓我一直買，他說帶小孩會很累，壓力太大」；有的指丈夫、家人不要幫倒忙就可以，「對我來說戰勝產後憂鬱的，大概就是豬隊友不要出現在我面前」。

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責任編輯︰王明芳