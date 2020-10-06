理財顧問涉藏木棍被控 被告自辯稱作傍身用

▲ 理財顧問蔡嘉琪(中)被控藏有木棍，案件昨於東區裁判法院開審。(王仁昌攝)

28歲理財顧問涉於去年8月11日在北角管有1枝木棍，被控在公眾地方管有攻擊性武器罪。涉案被告否認控罪，案件今（6日）於東區裁判法院開審。裁判官裁定表證成立後，被告自辯稱，案發時受7.21事件及福建幫人士襲擊事件影響，打算帶木棍向空手道師傅請教棍術，而案發時因現場環境緊張，遂帶同木棍傍身。

被告蔡嘉琪（28歲），報稱理財顧問。控罪指，被告於2019年8月11日在北角電氣道道169號外的公眾地方，無合理辯解而管有1枝木棍。

控方今早傳召警員蘇鴻源，蘇供稱當日巡邏至北角電氣道時，看見被告神色慌張地從後巷走出來，遂上前截停被告，及後在被告背囊中搜出護目鏡、防毒面具及護膝等物，而被告當時手持1枝28吋長的木棍。蘇指被告當時稱「怕出街俾人打，所以攞嚟自衛」，其後拘捕被告。

裁判官今午裁定表證成立。被告選擇出庭自辯，被告供稱案發前曾從報章及網上媒體，看到8月6日有疑為福建幫人士聚集及與示威者發生衝突，而於案發前一天，亦有報導指福建幫人士作出「人不犯我，我不犯人，人若犯我，我必自衛」誓師。

被告供稱當時擔心會再次發生襲擊事件，而警方可能會如同「7.21白衣人事件」般沒有到場保護市民，他遂打算向自己的空手道師傅曾詠倫請教「菲律賓魔杖」棍術，旨在遭人持械襲擊時可以自衛。被告又提及自中一始學習空手道。

被告續供稱，案發當日晚上，他隸屬的空手道館東道會將舉行周年晚宴，他與師傅及其他師兄弟會進行樂器表演，他亦帶同魔杖棍及防具等到辦公室，打算在夜宴聚會時與師傅交流棍術。被告稱當日下午3時，他打算到公司附近購買食物，惟當時他感到現場氣氛緊張，故離開辦公室時帶同魔杖棍傍身。

被告指，當時公司大廈的正門已封鎖，他便經後門離開，而當他甫走出後門時，已看見防暴警。被告稱擔心現場已發生衝突，故即時轉身離開，惟其後警員叫停他並問及魔杖棍事宜，被告回應指用作表演及交流，數名警員其後再圍住他多審查問用途。被告指因為擔心遇襲，才帶同防具及木棍向師傅請教棍術，遂回應「怕出街俾人打，所以攞嚟自衛」。聆訊明(7日)續。

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記者：王仁昌

