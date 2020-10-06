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郭家麒辱罵警員有手尾　員佐級協會向醫委會投訴違反「醫者道德」

政治 18:43 2020/10/06

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郭家麒日前於社交網站形容警員為「走狗」等言論，警察員佐級協會去信醫委會投訴（資料圖片）

公民黨立法會議員郭家麒上周四（1日）於其社交網站貼文，以「綠色物體」、「走狗」來形容警務人員，引來警方高調批評為「惡意中傷及羞辱警務人員，煽動仇恨」。原來，事件仍然有手尾，警察隊員佐級協會主席林志偉去信醫委會，投訴本身是醫生的郭家麒，涉嫌違反專業操守及醫德。

警察隊員佐級協會說，留意到郭家麒在網上一再惡意中傷及羞辱警員，行為與醫者應有的崇高道德標準相違背。信中又指，政客的言行帶有政治取向，甚至為不可告人的政治目的辦事早已不是新鮮事。然而，作為一名醫生理應具備更崇高的專業操守標準，讓公眾對醫生的專業能力和誠信保持信心。

信中又指，去年反修例事件期間，警方多次被人用鐳射光照射眼晴，郭家麒作為醫生沒有勸阻，反而為他們辯護，反問他醫德何在，要求醫委會公平公正及審慎處理投訴，並作出合乎市民利益的裁決。

郭家麒今日（6日）於社交網站隔空回應謂，「香港人擁有言論自由，我的言論公道自在人心。希望警隊不要忘記作為公僕，要服務市民而非打壓市民」。

有政界中人留意到，警方以「煽動仇恨」形容郭家麒言論，看似只是批評，但其實後果可大可小。例如，人民力量譚得志早前於公眾集會展示咒罵警察標語，結果被煽動文字等罪，所以一向言論尖刻的政界中人，日後都要小心，否則搏取支持者一時的掌聲叫好，代價卻是身陷囹圄。

撰文 : 傅流螢

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