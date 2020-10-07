中大學者研究四川榮縣地震　估計由頁岩氣水力壓裂開採誘發成極淺層地震

▲ 研究由中大地球系統科學課程楊宏峰教授團隊負責。(資料圖片)

去年2月25日四川榮縣發生黎克特制4.9級地震，中大一項研究發現，地震可能是鄰近的頁岩氣開採活動所誘發，造成極淺層斷裂，而研究亦有助於深入了解地震的物理機制。

中大地球系統科學課程楊宏峰教授團隊，對該次在四川盆地南部威遠頁岩氣田附近發生的地震序列展開研究。該地震發生在去年2月25日當地時間下午1時15分，震級為黎克特制4.9級，震源深度為1公里，對一般地震來說這個深度太淺；震中附近亦發生了兩次4級以上的前震，分別於主震前20小時及4.5小時出現。這3次地震均在榮縣引發了強烈震感。自2012年起，榮縣的頁岩氣開採活動急劇增加。為了從致密的頁岩中開採油氣，他們會利用水力壓裂技術注入高壓水讓頁岩產生裂縫，以提高頁岩氣產量。目前這種技術已經普遍應用在頁岩氣生產中，但同時誘發了很多地震，包括在加拿大、美國、英國和中國發生。

團隊發現，兩次前震的深度約為2.7公里，與當地正在進行之壓裂活動的深度吻合，兩者之間密切的時空關聯性表明，兩次前震均由壓裂活動引起，可能是由於斷層流體孔隙壓力增加，引致斷層滑動。但是震級4.9的主震深度僅為1公里，明顯要淺很多。研究人員從衞星圖片上看到了明顯的地表變形，對於這種相對較小的地震，如此清晰的地表變形非常罕見，同時說明震源深度很淺。團隊指，這次地震規模不算強烈，卻引起了嚴重破壞並導致2人死亡，主因是震源位處地殼極淺層。

研究人員又發現，4.9級地震與2個前震並非發生在同一條斷層，於是利用高質量的地震反射數據，確認了引發地震的斷層。兩個前震發生在位於志留紀頁岩層內的一條拆離斷層上；主震則發生在向西傾的「墨林場斷層」上，該斷層為一逆斷層，深度只有1.5公里。一般而言，深度小於2公里的斷層是不會產生地震，唯「墨林場斷層」是極淺層斷裂的罕見例子。

團隊認為，由於對能源的需求上升，四川盆地內的水力壓裂活動相信會持續增加，因此評估誘發地震災害的相關成因非常重要。傳統觀點認為極淺層斷裂不會產生地震，而團隊的最新發現則對此說法提出挑戰，並強調工業界、學術界及決策機構之間相互合作的重要性，要評估及預防地震風險，多方面的合作不可或缺。

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責任編輯：蘇文軒