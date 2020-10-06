疏忽過馬路案審91天 被告脫罪須付訟費62萬

▲ 裁判官審理過馬路案達91天，被告脫罪須付訟費62萬。(經濟日報資料圖片)

東區裁判法院暫委特委裁判官何麗明早前以91天審理1宗行人疏忽案，最終裁定被告無罪，而控辯雙方均有訟費申請。裁判官何麗明今（6日）於東區裁判法院作出裁決，指被告案發時自招嫌疑，遂駁回辯方訟費申請；就著控方訟費申請，鑑於控方成功證明辯方導致審期延長，浪費法庭時間，遂下令辯方向控方支付共62.1萬元的訟費。

裁判官何麗明早前審理1宗行人疏忽案，案中報稱保安員的尼泊爾女被告Thapa Kamala被控1項行人疏忽過馬路，經91天審訊後，被告被裁定罪名不成立，而控辯雙方均有訟費申請。

裁判官今駁回辯方的訟費申請，指被告在案中作供時證供不可信，就案發時馬路的步速曾經提出3種說法，證供亦前後矛盾，認為被告在案中自招嫌疑。

就著控方訟費申請，裁判官指控方成功證明辯方在審訊中浪費法庭時間，並舉例指出辯方大律師梁耀祥及律師侯振輝在盤問中多次重複問題，而侯曾手插褲袋內作陳詞，及曾把汽水放於桌上，梁又曾將文件丟向控方桌上，指辯方導致審訊延長。

裁決官最終下令辯方支付共62.1萬元的訟費，梁須負責其中約29萬，而侯須負責其餘約32萬。

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記者：王仁昌