【減肥大作戰】車仔麵爆脂之選VS減肥之選　營養師教你避開致肥陷阱

▲ 營養師教大家避開車仔麵致肥陷阱

車仔麵方便快捷，可自選餸菜、麵底、湯底，深受港人歡迎。減肥但又想吃車仔麵，應怎樣配搭？Helpthy Wellness Center首席營養師梁凱宜（Hayley）近日在YouTube及facebook分享減肥吃車仔麵的貼士，並列出各類食材的熱量及脂肪含量，教大家配搭食材，避開致肥陷阱。

Hayley提醒，即使減肥，每餐膳食也需集齊4大營養素，包括：澱粉質（碳水化合物）、蛋白質、蔬菜纖維、油脂。

▲ Hayley列出各類麵底、湯底、餸菜的熱量。（facebook：Eat With Hayley - 營養師Hayley Leung）

麵底

1. 最不推薦

公仔麵：經過加工、油炸。1碗約450kcal，4茶匙油分，相等於2碗飯熱量。

伊麵：經過油炸。

油麵、河粉：雖然不經油炸，但屬於高脂類食物。為不易黏著，方便處理，添加了額外油分。

粉絲：雖然低卡，但除非是清湯底，否則粉絲很易吸收湯底的鹽分、油分。

2. 可以接受

低脂類麵底：米線、粗麵、幼麵。

3. 最推薦

米粉：很少油分，一碗約195kcal。

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餸菜

1. 最不推薦

隱藏脂肪類：豬皮、魚皮餃、豆卜、魚腐、酸齋（油麵筋）

不建議原因：在製作過程中，以上食材被加入大量額外油分，提升味道，並令其較易儲存。

豬皮：1件約有100kcal，1茶匙油。

酸齋：是炸麵根，先用油炸，再用茄汁、糖、蠔油再煮，吸收大量醬汁。1件約有105kcal，1茶匙油。

魚腐：並無豆腐成分，只是口感似嫩滑豆腐。是把鯪魚肉混入雞蛋，再用油炸，炸成球狀。

高脂類：牛腩、豬大腸、豬頸肉、雞翼、雞翼尖

不建議原因：有一半卡路里來自脂肪，油分高。

加工高油類：魚片頭、墨魚丸、午餐肉、紅腸

2. 勉強可以接受

加工低脂類：白魚蛋、牛丸、蟹柳

注意：雖然是加工食物，因為較低卡，所以減肥期間也可進食，但不建議每星期進食超過3次加工食物。

3. 最推薦

低脂高蛋白類：魷魚、冬菇、雞腎、牛筋、豬紅、蘿蔔

建議至少選擇一份菇類食物，高纖維、零脂肪，可增加飽肚感及纖維量。

注意：高纖食物非常容易吸油、吸湯，故不建議配高鈉、高油分的醬汁。辣汁的精華來自其油分，一湯匙約有130kcal。

減肥組合VS爆脂組合

推薦的組合

魷魚、冬菇、墨魚頭、豬紅+米粉清湯+1碟菜（走油、走醬）

400kcal；2茶匙油；250毫克鈉

爆脂組合

酸齋、豬皮、魚皮餃、雞翼 + 油麵 + 麻辣汁、咖哩汁、滷水

1300kcal；12茶匙油；2000毫克鈉

影片及文章內容獲營養師Hayley Leung授權轉載

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責任編輯：黃泳欣