【偉大母愛】誕30周早產龍鳳胎險產後抑鬱　堅毅媽媽努力訓練助孩子重回健康成長路

▲ 譚太回憶起4年前誕下龍鳳胎後，獨自照顧子女，非常辛苦。（黃建輝攝）

一對可愛的龍鳳胎看見譚太，遠處便以響亮稚嫩的聲音大叫媽媽，飛快地跑到譚太的懷抱中。譚太看著眼前健康的子女，不禁回憶起4年前龍鳳胎出生的驚險畫面，她由當時初為人母不知所措，慢慢享受成為媽媽帶來的快樂，

別人是一種辛苦，我是兩種辛苦，但我可以得到兩份愛，我很滿足。

30周早產誕下龍鳳胎

譚太在37歲高齡懷上龍鳳胎，胎兒定期檢查一直相安無事，4年前的1月30日，她突然感覺下體流出分泌物，擔心自己穿羊水，她立刻致電給工作中的丈夫商量，決定挺著7個半月大的肚子獨自搭的士到醫院。經醫生檢查後，譚太並非準備「卸貨」，是因婦科問題轉至婦科病房留院觀察。

幾個小時後，譚太下體出血、疼痛不止，醫生急召譚生，給他們2個選擇：一是等待子宮頸全開自然分娩，但由於龍鳳胎的週數太短，在誕第一個胎兒的過程中，另一個胎兒可能會因缺氧而窒息。二是立刻剖腹誕下雙胞胎，譚太無奈選擇開刀。

為了2個孩子能夠順利出生，早產也沒有辦法。

在手術室經歷2個小時的手術後，龍鳳胎順利出生，但直接被推入深切治療部觀察。隔天，在麻醉藥過後，譚太帶著尿喉去看自己2位不足3.3磅的小寶貝。

他們身體好小，基本上未完全發展，全身插滿喉管，我好心痛……我當時好內疚，心想如果我可再挺多一周才誕下他們，他們就不用這麼辛苦。

▲ 譚太回憶起4年前誕下龍鳳胎後，獨自照顧子女，非常辛苦。（黃建輝攝）

每天留院17小時照顧子女

儘管醫生建議譚太勤力泵母乳為龍鳳胎增強抵抗力，但初為人母的她對於母乳餵哺一竅不通，「我完全未感覺到我已經成為媽媽。」在龍鳳胎出生後3天，譚太出院回家，龍鳳胎仍留院治療，剛剖腹產的她沒有一刻坐月休養，展開每天來回家裡醫院兩邊跑的生活。

為親自照顧在兒童深切治療部（NICU）的子女，譚太每天在醫院逗留近17小時，強忍剖腹產的傷口。兒子在NICU留醫15日後，情況改善轉至普通病房，當日譚太想喘息一天，提早回家休息。可是翌日兒子有輕微發燒及尿道炎，再次轉回NICU診治。

我好內疚，如果不是我偷懶兒子就不會有問題，就算傷口疼痛，我也只能忍著，我只想到醫院照顧我的孩子們。

最終兒子在NICU再住院一個月後，才能調回普通病房，女兒則較兒子早15天出院。

獨自照顧龍鳳胎 情緒憂鬱

家中奶奶年老，丈夫在外工作養家，龍鳳胎出生後，只有譚太一個人照顧，她回想那時雙手各拿一瓶奶餵子女，晚上子女時常睡不安穩，每晚最少醒來3次換尿片餵奶，休息不足加上子女經常哭，導致譚太開始有產後抑鬱跡象。



後來，在社工的建議下，譚太聘請菲傭姐姐幫忙照顧龍鳳胎，自己可到超級市場做兼職，重新接觸社會。不過，菲傭姐姐無法與龍鳳胎溝通，且譚太覺得姐姐工作較馬虎，又開始擔心會錯過孩子的成長，萌生辭職的心，

我丈夫反對我辭職，擔心靠他一人工作未能應付家庭開支，但我賺錢也是為了孩子，但他們現在不開心，在他們最需要我的時候我不在，得不到這份母愛，我可能永遠補償不到。

譚太在今年年初開始成為全職媽媽，也是她最開心、最享受的時候，「每日看見子女一點點成長改變，我好滿足。」

經過訓練 龍鳳胎追回正常成長進度

由於早產，龍鳳胎未能在母體內發育完全，身體器官的功能不強，發展較緩慢。在龍鳳胎2歲3個月時，他們到協康會轄下中心進行職業治療、言語治療、物理治療及幼兒老師的訓練，慢慢學會行路攀爬，懂得與人溝通交流，以禮待人，「除了兒子的大小肌肉還需要訓練，女兒的情緒有問題外，其他發展等同足月出生的小朋友。」

▲ 一對龍鳳胎今年已4歲，發育與足月出生的孩子一樣。（黃建輝攝）

譚仔聯乘協康會推「譚仔遮遮」義賣活動

▲ 譚仔雲南米線總經理周永雄表示，希望幫助社會上有需要的人。（黃建輝攝）

譚仔雲南米線從2019年開始一直與協康會進行合作活動，致力協助有特殊教育需要的兒童，發掘更多方面的潛力及加以培育。而在今年，譚仔聯乘18位本地人妻插畫師推出「譚仔遮遮」，義賣活動所得收益將不扣除成本，全數撥捐協康會。譚仔雲南米線總經理周永雄表示，「我們一直以家庭為慈善責任，亦關心員工的孩子及家庭，與協康會關顧社會上有需要家庭的理念不謀而合，加上SEN學生需要更多的照顧，所以想讓更多人認識協康會，幫助有需要的人士。」

▲ 譚仔聯乘18位本地人妻插畫師推出「譚仔遮遮」，所有收益將捐給協康會。（黃建輝攝）

協康會行政總裁：望幫助更多有需要的人

▲ 協康會行政總裁歐陽偉康指，不想孩子因沒有資金而錯過黃金訓練時間。（黃建輝攝）

協康會行政總裁歐陽偉康指出，是次譚仔的捐款將撥入「兒童及青年訓練基金」，香港輪候特殊服務供不應求，有需要家庭最少等待一年時間，在過渡期間家長為免錯過黃金學習期，可到沒有政府資助的中心學習。

我們不想小朋友因為沒有足夠資金而錯過接受訓練的機會，低收入的家庭可透過「兒童及青年訓練基金」減免或減費，即時幫助有需要的家庭。



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記者：梁節儀