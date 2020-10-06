【居屋2020】申請明日截止　房委會收表19萬份較去年少三成

▲ 今期居屋新建項目之一，鑽石山啟翔苑料較受申請者歡迎。（資料圖片）

居屋4大屋苑、逾7千個新建單位，以及今期「白居二」計劃，申請期明天（7日）晚上7時結束。房委會今（6日）宣布截至下午5時，居屋收表約19.2萬份，較去年收表量大跌38%。

房委會將推售4個居屋新屋苑，涉7,047伙，焦點落於鑽石山啟翔苑，還有馬鞍山錦駿苑、「現樓」火炭彩禾苑，以及北區皇后山山麗苑，實用面積由278至614呎，折扣是6折，售價117萬至489萬元。

今期居屋綠白表比例是四六比；單身人士配額維持一成，有700個；家有長者配額維持三成，有2,100個。今期居屋家庭入息限額6.6萬元，資產上限170萬元，單身減半。而今年「白居二」配額有4,500個。

房委會稱，截至今午5時，今期居屋在網上收表16.8萬份，於樂富客務中心則收實體表格2.4萬份。今期白居二方面，網上至少收表9萬份。



房委會委員、公屋聯會總幹事招國偉形容「跌眼鏡」，相信受到疫情，以及今期選址地點偏遠影響，令市民認購態度趨向審慎，相信最終收表數字略低於25萬份。

房委會提醒市民，「居屋2020」及「白居二2020」，明晚７時截止申請；又稱臨近截止申請日截止前數小時，會有較多申請人遞交網上申請，或致系統非常繁忙，呼籲網上申請者盡量避免臨近申請期截止時段遞交申請，以確保截止前成功於網上完成申請程序。

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記者：吳卓峰