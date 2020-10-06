公屋聯會促重設長策會檢討房屋供應　檢討公屋租金調整機制

▲ 公屋聯會約4名成員到政總外請願，就新一份施政報告提出多項建議。

公屋聯會今早(6日)到政府總部請願，就新一份《施政報告》提出10項房屋政策期望，包括要求政府重設「長策會」作為一個較高層資訊架構，開放民間參與，協助政府檢視每年的《長遠房屋策略》供應目標，及跟進香港公私營房屋供應的整體情況。

聯會又建議檢討公屋租金調整機制，涵蓋新冠肺炎對香港造成的經濟打擊，可參考調租前近半年香港的經濟或就業數據，若出現較大的跌幅，可為作釐定寬免公屋租金的參考指標，令在經濟逆轉的情況下，免租以作抵銷加租的安排常規化。長遠則可考慮修訂《房屋條例》，賦予房委會在特殊的情況下，實行「凍租"2的法定權力，以釐補機制滯後不足的情況。

其餘建議包括將長者業主樓換樓先導計劃擴展至房委會轄下資助房屋業主、加快推售「租者置其屋計劃」未售單位、完善各項資助出售房屋的關連、推動房協及市建局增加港人首置盤、加快為輪候公屋逾3年以上的家庭提供現金津貼計劃、推行鼓勵長幼共住的房屋措施、落實多條舊邨重建及過渡性房屋納入《長遠房屋策略》供應目標。

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責任編輯：蘇文軒