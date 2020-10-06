【保就業計劃】百佳公開受惠NGO名單　料10月底前派逾4,000萬元現金食物券　逾20萬人受惠

▲ 百佳超級市場今天完成向 27 間合作社福機構悉數運送現金食物券。（圖片由百佳超市提供）

百佳超市今日（6日）表示，已按第二期「保就業計劃」的回饋方案，向27間合作社福機構運送現金食物券，並在本周稍後時間開始至10月底，向20.45萬低收入家庭、長者及傷殘人士派發，每份為200元，共涉款4,090萬元。

百佳指，27間合作社福機構將向活躍於機構的合資格服務使用者派發現金食物券，受惠者無需向機構申請、登記或排隊輪候；每份現金食物券價值200元，由10張20元食物券組成，受惠者可憑劵於全線百佳分店換領日常用品及食物，每次可使用多張，緩解生活所需。

合資格服務使用者包括：

領取學校書簿津貼／學生車船津貼

綜合社會保障援助的家庭

領取傷殘津貼及長者生活津貼人士

▲ 百佳超級市場今天完成向 27 間合作社福機構悉數運送現金食物券。（圖片由百佳超市提供）

27間合作社福機構如下（排名不分先後）：

香港基督教女青年會

惜食堂

香港聖公會福利協會

循道衞理楊震社會服務處

基督教香港信義會社會服務部

安徒生會

香港青少年服務處

香港基督教服務處

香港家庭福利會

香港傷殘青年協會

香港傷健協會

香港單親協會

凝動香港體育基金

聖雅各福群會

香港復康會

善學慈善基金

匡智會

黑暗中對話基金會

伸手助人協會

香港認知障礙症協會

仁愛堂

東華三院

浸信會愛羣社會服務處

博愛醫院

香港復康聯盟

保良局及救世軍 ▼ 點擊圖片放大 +4 +3

百佳超市在政府第二期「保就業計劃」中獲1.6196億元補貼，當中8,098萬元為回饋計劃涉及的總金額，佔所獲工資補貼金額的50%，當中50.5%是惠贈弱勢社群的現金食物券、39.5%是贈予市民的現金券，及10%是給予前線員工的獎勵。

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記者：陳曉瑩