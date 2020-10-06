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【新冠肺炎】確診者曾到太古城百老匯戲院　百老匯稱周四重開可安排退票

社會 20:31 2020/10/06

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

太古城百老匯戲院正進行徹底清潔。（百老匯院線網上圖片）

本港新冠肺炎疫情反覆，今日（6日）再有源頭不明個案，其中一宗在潛伏期間，曾到太古城百老匯戲院看電影，過程中有戴口罩沒有進食。

百老匯院線則回應指，於昨日（5日）傍晚收到衛生署衛生防護中心的通知，表示有一名疑似確診患者，曾於10月2日到MOViE MOViE Cityplaza觀看電影。

院線已安排消毒及清潔。直到今日正式收到通知該名客人為確診患者，而戲院將有以下安排：

  • MOViE MOViE Cityplaza今日下午5時起所有場次取消並暫停營業再次進行深層清潔消毒，戲院將於10月8日恢復營業。
  • 經網頁／應用程式購買受影響場次之客人，將安排信用卡自動退款。退款大概需要30 - 60個工作天。經票房購買受影響場次之客人，可於10月8日恢復營業後30天內親臨MOViE MOViE Cityplaza戲院票房，辦理退款或更換相等於已購戲票數量的其他場次戲票或贈券。
  • 戲院會根據衛生防護中心感染控制處之指引及安排第三方清潔公司進行高規格的清潔及消毒，以降低感染和傳播病毒的風險。

百老匯院線又指，現時為止戲院所有員工並沒有出現任何病徵，戲院亦即時安排員工進行深喉唾液測試。

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記者：陳梓蔚

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