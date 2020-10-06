黃之鋒被指帶女伴住五星級酒店　強調不談私生活

▲ 黃之鋒選舉總開支為50.3萬元。（黃之鋒Facebook圖片）

疫情下無得外遊，不少市民近月都改到酒店Staycation。前香港眾志秘書長黃之鋒也不例外，被傳媒發現近日曾帶女伴到五星級酒店留宿。黃之鋒今日（6日）在社交網站發長文，雖無直接回應，但稱接受傳媒訪問時，都一概不談家人、女友、親戚等私人生活，以免身邊的人上鏡和曝光，又謂不論傳媒作出任何指稱，都無意再作回應。

▲ 黃之鋒稱，不論傳媒作任何指稱，都無意再作回應。（黃之鋒Facebook截圖）

黃之鋒又在貼文中提及，自己被三架私家車和一架電單車同步連續跟蹤10天，連他到朋友家吃飯，也有不明人士持續在窗外監視，甚至以相機從街外拍攝至窗戶入面的住宅單位。

與此同時，黃之鋒早前參選已押後的立法會換屆選舉，其選舉開支今日亦曝光。根據申報書，黃之鋒總開支為50.3萬元，其中逾6成半屬代理人及選舉助理開支，約33.6萬元；而選舉廣告開支約2萬元；租金、辦公室及運輸開支則為9.3萬元。

▲ 黃之鋒用33.6萬元請7位選舉助理。（選舉事務處）

根據申報書，黃之鋒聘請7人擔任選舉助理及拉票人，其中一人為「Lam Long Yin」，與前香港眾志主席林朗彥同名，根據合約，該人負責媒體宣傳工作，薪金12.55萬元，工作期由6月2日至選舉期完結，費用需於7月前一次過支付。另外黃之鋒又分別以7.6萬元和7萬元聘請「Chu Yan Ho」（與前眾志常委朱恩浩同名） 和「Yiu Yeuk Wa」，前者負責行政統籌，後者負責政策研究。

另外，供應予選舉助理之飲品及食物，開支4021元，其中7月17日一次花銷為3800元，不過單據未寫明多少位享用。

由於黃之鋒已被DQ，因此將政府將不會發放任何補償。不過，黃之鋒獲得主辦民主派初選的民主動力約5萬元捐贈，又獲「Chung Chi Limited」捐贈45.2萬元，僅須自掏腰包約700元。據悉，該公司董事是前眾志成員吳天斌，黃之鋒於2018年稱，該公司戶口用作眾志日常運作。

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