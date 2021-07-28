【逐月養胎】準媽媽懷胎10月調理身體 浸大中醫分享「逐月養胎」法

對於不少初懷孕的新手媽媽而言，她們一方面懷着欣喜的心情期待新生命的到來，另一方面卻又對分娩前的調養身體方法一知半解。不過，原來中國古代一直流傳一套「逐月養胎」的中醫理論，指導新手媽媽在懷孕時的每一個月份需要注意的事項。TOPick《湊得輕鬆啲》邀請了香港浸會大學中醫藥學院中醫臨床副教授張春玲，分享下這套「逐月養胎」的理論重點。

張春玲醫師表示，這套「逐月養胎」的中醫理論由魏晉南北朝時期的北齊名醫徐之才所提出，當中就提及孕婦在「懷胎十月」期間，每一個月身體需要調養的重點。

懷孕初期

妊娠一月：孕婦這時以養肝為主，其間她們會喜歡吃酸性食物，因為這些食物本身比較適合養護肝臟。飲食上亦可多進食麥類食物，以麵食為主，避免進食腥臭、過於辛辣、刺激的食物。從養肝角度而言，中醫一向強調早睡，孕婦這時切勿捱夜，睡眠環境要安靜，切勿受驚嚇。

妊娠二月：孕婦這時以養膽為主，這時候是血脈生發而成胎兒的重要階段。孕婦這時的飲食不宜辛燥及進食肥甘厚味、凍飲及酒等，居所安靜很重要，需小心呵護孕婦勿受驚嚇。

妊娠三月：孕婦這時以養心為主，胎兒天性這時將生未生，是胎教開始的重要時期。孕婦這時候要多接觸美好的事物，毋悲哀思慮驚動。

懷孕中期

妊娠四月：孕婦這時進入養三焦階段，胎兒這時的五臟六腑都開始初具規模，胎兒牙齒、五官、四肢都在迅速發育。孕婦這時候需保證有足夠的米飯主食攝入，同時可吃魚肉，喝雞湯。少勞動，動作輕柔，心平氣和。

妊娠五月：孕婦這時以養脾為主，胎兒的四肢已開始成型。孕婦不宜過度勞累，需睡眠充足，適當地多曬太陽，身體勤保暖，衣服勤換洗。同時繼續保證主食的攝入，另輔以牛羊肉等可以補血的食物。此外，孕婦到了這階段後會容易肚餓，因此需要及時進食，但注意不要吃太飽，同時避免過度疲勞。

妊娠六月：孕婦這時以養胃為主，胎兒的口目已經長成。孕婦這時適當地進行戶外活動，保證主食攝取，輔以適當肉食。可進食甘美，但不宜太飽。

妊娠七月：孕婦這時以養肺為主，胎兒的皮毛已成，亦是胎兒長骨骼的時候。因此孕婦這時需進行適當的活動，對胎兒的生長都有一定幫助。飲食上避免進食寒涼食物，居住環境儘量保持乾燥溫暖。

懷孕後期

妊娠八月：孕婦這時以養大腸為主，胎兒的眼、耳、口、鼻等孔竅及臟器都已形成。隨着胎體的增大，有時會令孕婦容易便秘。因此孕婦要多吃富含纖維的食物，促進大腸蠕動，舒緩懷孕晚期的便秘症狀。從中醫角度而言，這時並不建議孕婦過度進補，以免胎兒過大，不利於分娩。

妊娠九月：孕婦這時以養腎為主，胎兒內臟和身體各部分都齊備了。孕婦這時主要放鬆心情，保持居住環境溫暖乾爽。

妊娠十月：胎兒已經發育成熟，孕婦這是主要放鬆心情，迎接新生命的到來。

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記者：鄺嫻