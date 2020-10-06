蘇富比1.2億元賣出百卡白鑽 珠寶商：買家撿了平貨

▲ 日籍買家周一晚以1.22億元從蘇富比購入巨鑽給次女， 所付成本遠低於相類美鑽。（蘇富比圖片）

蘇富比周一晚以首次以「無底價」方式上拍逾100卡的頂級巨鑽，最終成交達超過1.2億港元，惟專家仍相信，日籍買家撿了「平貨」。

該枚102.39卡拉D色完美無瑕橢圓形白鑽，由日本私人藏家經電話投標，以121,562,000元買下，以其二女兒之名將稱之「真依子星」（Maiko Star）。同一買家去年4月已曾斥資約1.07億元，於蘇富比投下另一枚88.22卡鑽石，並按長女之名稱為「愛美星」（Manami Star）。



蘇富比亞洲區主席黃林詩韻表示，今次的百卡美鑽既沒預設估價，亦無設定底價，最終卻以合理的價格成交，反映藏家對地球上最偉大瑰寶的珍愛與渴求。

不過，珠寶商Tobias Kormind認為，日本買家可謂得到「便宜貨」（bargain），蘇富比不設底價的勇敢決定，反咬傷了他們。

翻查資料，蘇富比2013年曾在香港拍賣一顆相類的D色完美無瑕橢圓形白鑽，重118.28卡，最終售價近2.39億元，當時創下白鑽拍賣世界紀錄，亦比今次售價過逾96%。佳士德2013年曾在日內瓦拍賣一枚101.73卡D色完美無瑕梨形白鑽，最終售價約為2.08億元。

蘇富比由9月16日開始網上拍賣今次的巨鑽，投標價高見8,500萬元，成功創下珠寶拍賣網上最高出價。周一晚以此價開拍，日籍買家不足10分鐘就成功購入心頭好。

責任編輯：姚沛鏞