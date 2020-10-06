民主黨落重本推選舉廣告　鄺俊宇花逾40萬元

▲ 民主黨立法會議員的選舉開支多用於選舉廣告。（資料圖片）

選舉事務處陸續公布立法會換屆選舉參選人的選舉開支，其中不少「抗爭派」參選人用大部分開支請人，至於現任民主派議員，民主黨將大部分開支用於選舉廣告，其中競逐超級區議會的鄺俊宇名單總開支84.2萬元，當中近半屬廣告開支。

根據選舉事務處最新公布的申報書，在九龍東競逐連任的民主黨主席胡志偉名單花逾68萬元，其中選舉廣告花逾55萬元，其中花了5.4萬元買400件印有不同標語的T恤，宣傳片製作費14.8萬元，有齊監製、導演、助導、燈光師、劇本設計、形象設計等；新界西議員林卓廷名單花25萬元，約13.5萬元是選舉廣告開支，聘請39名選舉助理花約4.7萬元，其中36人協助其在6月中至7月尾期間處理選舉事務，每人獲1000元車馬費；九龍西議員黃碧雲花11萬元，選舉廣告花4.6萬元；而競逐超級區議會的鄺俊宇名單開支則高達84.2萬元，當中廣告涉及近41萬元，不過民主黨和民主動力合共捐贈約48萬元。

至於抗爭派參選人，出選新界東的鄒家成用了約49萬元，請了13人，開支33.2萬元，其中一人是辯論訓練顧問，服務一日，獲酬5千元。鄒家成共獲得17.8萬元捐贈，根據申報書，有人捐贈一架開篷車供鄒家成在民主派初選投票日使用，又捐贈BMW私家車供鄒在6月至7月使用，服務價值4000元。另外，鄒家成亦花了逾4000在Apple shop買了一部64GB 的iPad Air。

同是抗爭派、初選新界西的黃子悅亦用了48萬元，其中31.5萬元用於請人，包括兩位選舉代理人，和7位選舉助理，黃子悅亦獲得多人捐贈，合共36.6萬元。

而觀塘區議員梁凱晴總開支約16萬元，其中7萬元為選舉廣告，近8萬元租金、辦公室及運輸開支。申報書顯示，梁凱晴在請人開支僅5806元，該人於7月27日至7月31日擔任地區宣傳統籌，薪金806元，但因應選舉押後，該員工獲發5000元代通知金。另外，梁凱晴同獲「Chung Chi Limited」和民主動力捐贈，自己僅須支付約300元。

競逐衛生服務界的余慧明則花29萬元，其中21.6萬元用於聘請4位代理人及選舉助理，花4萬元用於選舉形象設計及後製個人相片設計。

另外，民陣召集人、沙田區議員岑子杰花逾97萬元，最大筆開支同樣是代理人及選舉助理薪酬，他請17人花近53萬元，而雜項開支及選舉廣告則分別用了近20萬元和12萬元，其中一筆雜項開支為12.5萬元入屋郵遞印刷訂金。

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