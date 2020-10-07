【兒童健康】運動助ADHD兒童提升腦能量　專家教簡易肢體活動改善專注力

▲ 職業治療師林楚翹（Chloe）指出，ADHD兒童需要有足夠的運動，腦袋才能得到能量補充和滋潤，更有效去運作。

患有專注力不足/過度活躍症 （ADHD）的兒童難以集中注意力和抑制衝動行為，怎樣給ADHD兒童的腦袋有充足養分？職業治療師林楚翹（Chloe）指出，ADHD兒童的治療方向通常包括藥物治療、行為療法或兩者結合，很多父母會先採用非藥物治療，然而ADHD兒童需要有足夠的運動，腦袋才能得到能量補充和滋潤，更有效去運作。

Chloe是運動醫學與健康科學理學碩士，她解釋，運動對於ADHD兒童來說就像是腦袋的食糧，不但每日需要一定食量，而且更比一般小朋友需求更高。家長需要讓小朋友定期參加專項運動，也可在日常生活中指導簡單的感覺統合訓練，給他們腦入注入糧食，有助增加分泌多巴胺和正腎上腺素這些神經傳導物質，從而調節注意力系統。

因專注力活動、感覺統合訓練和專項運動，已證實可以顯著改善ADHD兒童的行為問題，包括衝動、容易煩躁、高漲的情緒以及因多動而引致的動作協調問題。

▲ ADHD兒童需要運動，才能讓腦袋有充足養份。(圖：unsplash)

善用韆鞦加入變化

她謂感統活動是有一個指定目標，需要小朋友去完成，例如盪鞦韆，在小朋友打韆鞦期間，可以請他們數數有幾多位著紅色衫的小朋友，讓小朋友同時兼顧身體平衡，並要用到一定的專注力、身體的協調能力去完成活動。

這類有目標性的感統活動除了可以鍛鍊體能，更同步對小朋友的腦袋輸入不同的感官刺激，例如觸覺，平衡覺和聽覺/視覺專注，從中誘發他們的腦袋作出一個合適的反應。遊戲也能有效提升ADHD兒童腦內釋放開心物質，使他們更有效控制情緒及抑制衝動行為。

家中平衡墊玩射波

另外，在家中也可進行簡單的家居感統活動，例如用平衡墊玩射波，可以有效提升協調。

目的：交替動作可提升手腳協調。

玩法：先置放一個目標如膠筒在小朋友身後，首先讓他站在平衡墊上，先雙手打開再舉向天合十，連續作三次，之後把身曲向後面，向後射波波。

▲ 平衝墊射波遊戲。

每天進行簡單肢體活動

第二類是簡單的肢體活動，她謂可以每日在家進行，視為起床後的熱身運動，提醒大腦的狀態後，再去進行一天的活動。亦可在小息或者午飯後進行。

因為很多時候小朋友難以從興奮或放鬆的狀態集中回來學習，在這時候先進行這些肢體運動就能先提醒或穩定他們的神經，從而帶領他們回到一個合適的狀態專注學習。

1.過中線身體兩側協調運動

目的：因右邊肢體是靠左腦指揮，反之亦然，藉兩邊不斷交替郁動，可以同時刺激左右腦，幫助增強左右腦的協調，令大腦運作更全面，有助提升專注力。

玩法：孩子把右手打開，以左手壓向右方膝頭，之後打開作「大」字展開，反過來把左手打開，以右手壓向左方膝頭，轉換手腳時父母可加上口頭節奏：「大字型打開、左手右腳、大字型 打開、右手左腳」，可連續3次。

▲ 藉兩邊不斷交替郁動，可以同時刺激左右腦。

2.脊椎活動

目的：脊椎運動能有效喚醒身體各部份，刺激和支持腦幹發展，有效地幫助腦袋能夠休息專注和保持情緒穩定。

Cat Cow Pose玩法：在地上找4支點模仿貓的動作作跪地姿態，第一步要眼望向前方、並把腰部向下壓向地面3秒；第二步把頭放鬆向下垂，背部輕輕曲起成小山狀，維持3秒，動作前後做3次。

▲ Cat Cow Pose動作1。

▲ Cat Cow Pose動作1。

扮飛機玩法：讓小朋友背向上俯臥地上，第一步是打開手腳，提起上肢至胸部稍稍離地，支撐住5秒，期間保持順暢呼吸；第二步是雙手向前，支撐住5秒，動作前後做3次。

她建議家長可在家進行簡單肢體動作和感統活動，遊戲感不但需要思考適合他們的專項運動，同時指導孩子在家中和活動，兩者互相配合。

▲ 扮飛機動作1。(受訪者提供)

▲ 扮飛機動作2。(受訪者提供)

ADHD兒童宜參與有嚴謹規則運動

哪些運動較適合ADHD小朋友的需要？

Chloe指出，家長替ADHD小朋友揀選合適運動時，宜花多一點心思。她舉例有嚴謹規則的運動如跆拳道、武術、芭蕾舞、花式溜冰、體操等，都是非常適合ADHD小朋友的需要；另外，較新穎的運動如攀岩、騎越野單車、激流泛舟、玩滑板等等也是很好的選擇。

因為這些運動不但消耗體力，並在過程中需要小朋友運用複雜的動作及協調技巧，還有大量的專注和投入，這類運動比在跑步機上跑步要有趣，那份參與感也讓孩子更容易持之以恆。

▲ 林楚翹（Chloe）謂運動對ADHD兒童如同腦袋的食糧，不但每日需要一定食量，而且更比一般小朋友需求更高。

記者：胡麗珊