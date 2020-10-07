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【生命鬥士】 林子博為妻奔波籌得初步療程費　林太董燕君首日接受幹細胞治療

娛樂 09:59 2020/10/07

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

林子博數日內成功籌措療程費用，林太首日接受幹細胞治療。

林子博的太太董燕君（Shirley）去年確診患上罕見癌症「平滑肌肉瘤（腹腔）」第四期，過去一年來，林子博一家同心攜手對抗癌魔，可是林太病情反覆，近月出現惡化情況。

由於抗癌費用高昂，日前林子博在網上舉行籌募款項，成功籌得初步醫療費用，昨日（10月6日）林太已接受了第一針的「幹細胞治療」。

林子博在昨晚於社交平台為太太報平安，以及向大眾致謝。

【生命鬥士】 林子博為病妻籌得初步醫療費用　發文感謝各界幫忙：這場仗信念很重要

一對子女陪伴媽媽攜手抗癌魔。（Facebook圖片）

【抗癌鬥士】太太Shirley完成手術外出散步　暖男丈夫林子博不離不棄照顧患癌妻

林太開始接受幹細胞治療

子博與太太及一對子女過去一年攜手抗癌，由於香港的主流治療已無任何對策，子博希望安排太太接受公營醫院未有涵蓋的「幹細胞治療」，但由於醫療費用相當高昂，經商討下子博決定在網上作出公開呼籲，為太太籌募醫療經費。

呼籲一出，網上一呼百應，上周子博在Facebook公開好消息，表示已為太太籌集得初步的醫療費用，感謝各位善長的慷慨為林家帶來希望，而太太的身體狀況亦逐漸穩定下來。

於昨晚，子博更新Facebook專頁，貼出太太接受第一針「幹細胞治療」的照片，並寫道：「多謝各位有心人！令我太太今日可以開始接受『幹細胞治療』。」早前有份幫忙呼籲籌款的馬浚偉亦有留言打氣：「送上最大的祝福，Shirley加油！」

林太昨日接受第一針的「幹細胞治療」。（Facebook圖片）

愛妻號子博為太太奔波

子博接受TOPick訪問透露，是次「幹細胞治療」整個療程共有4針，並不需要入院，只需到診所吊針。

子博坦言，最初想讓太太接受「免疫細胞治療」，但由於療程需要到台灣或者日本進行，礙於最近的疫情關係未能出境，於是轉為讓太太嘗試「幹細胞治療」，預計接受2至3針後才能見到效果。

近日忙於為太太張羅的子博顯得憔悴，在照片中一臉鬚根，黑眼圈亦非常明顯。

而正在吊針的林太手背乾燥瘀黑，子博解釋太太因為接受治療的關係，所以全身皮膚非常乾燥。

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記者：游艾維

撰文 : TOPick柴犬出動

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