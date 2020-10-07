【社企英雄】環保時裝變身HK Mask　老友記潮玩Online麻雀

每個人都有自己的理想，但理想最終會成為空想，還是得以實現，甚至產生更大的價值，關鍵往往在於我們是否能以前瞻的思維，勇敢走出第一步。改變，從來不易，但當每個人都願意燃亮心中的理想火把，即使晦暗不明的前路亦會變得豁然開朗。

同心攜手 發揮協同效應

在旁人眼中，「裳樂匯坊」（Sew On Studio）本是一間推動環保時裝設計，及為長者提供免費改衣服務的社企，但隨着疫情在年初爆發，令「裳樂匯坊」發起人駱麗明（Winsome）對社企、生活，以至人與人之間關係有了新的體會。「疫情爆發初期口罩嚴重短缺，售價高得離譜，很多老人家打電話來救助，說連外出購買食物也做不到。」

▲ 裳樂匯坊創辦人Winsome

有見及此，Winsome在今年2月──疫情首次在港爆發之際，與Dr. K. Kwong（鄺士山博士）合作推出可重覆使用的布口罩「HK Mask Project」，並把紙樣圖檔供大眾免費下載。「我們希望世界各地的朋友都可利用家中的剩餘物料自行縫紉。」

然而，不少長者不懂使用電腦，更遑論上網下載紙樣，「唯一方法就是直接將現成做好的布口罩送到他們家中。」Winsome表示，經過媒體的廣泛報道，很多人也主動學習製作HK Mask，並送給有需要的長者。「只要我們團結起來，問題自會迎刃而解。不關乎年紀大小。生活在同一社區，每一個人都同樣重要，每人也可以成為別人的Everyday Heroes。」

▲ Winsome表示，經過媒體的廣泛報道，很多人也主動學習製作HK Mask，並送給有需要的長者。

拉闊科技 縮短人際距離

在疫情下，不少長者除面對防疫物品不足的問題外，減少外出、暫停社交活動，亦拉遠了他們的社交距離。為使一眾長者即使留家抗疫也可維持活躍，醫療科技社企醫念科技（MedMind Technology）創辦人及總監許天浩（Nathan）想到以麻雀遊戲──「腦有記」，助長者在家中解悶，並觀察其身體健康狀況。「打機不單純粹是為了娛樂，更加不是年輕人的專利。」



▲ 醫念科技創辦人及總監Nathan

Nathan表示，受疫情影響，長者無法參與日常的社交活動或興趣班，而「腦有記」這個應用程式則能夠為長者適時提供娛樂和腦部訓練。他解釋，「腦有記」以大眾熟識的麻雀遊戲為主打，除可在疫情期間「陪伴」長者外，透過程式內的一系列電子遊戲，更可對長者或復康人士，特別是認知障礙及情緒病患者進行觀察，並收集相關數據，嘗試在他們病發前找出先兆。「在研發過程中，長者給了我們很多寶貴的意見，包括如何設計一個elder friendly（長者友善）的介面，或如何豐富遊戲內容等。」Nathan說。

▲ 「腦有記」程式內的一系列電子遊戲，可對長者或復康人士進行觀察，並收集相關健康數據。

沿途有「你」 成就更大價值

面對疫情帶來的新常態，有人或會感徬徨，但憑着一份助人的信念和勇於嘗試的決心，Winsome與Nathan不只為有需要的長者帶來希望，而且更贏得「同路人」的支持。

Winsome說：「獲得DBS Social Impact Prize這個獎項，無疑給我們很大的鼓舞，不只讓我們更堅定地繼續為長者提供支援，更啟發我們利用靈活創意，將專業轉型，幫助更多有需要的人。」至於Nathan則表示，獲得DBS Social Impact Prize讓其團隊有更多的曝光機會，「畢竟意念或產品再好，如果沒有人認識得到，結果也是徒勞」。

透過裳樂匯坊和醫念科技的故事，我們可以發現，原來只要你有為社會帶來改變的勇氣，並願意為理想多走一步，你不只能夠成為別人的英雄，照亮他人的道路，更加可以啟發來者，滙聚眾人的力量，展出大意義。

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(資料由客戶提供)