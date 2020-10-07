22歲日本女星廣瀨鈴確診新冠肺炎　暫時狀況良好未有病徵

▲ 日本女星廣瀨鈴確診患新冠肺炎。

曾參演電影《海街女孩日記》、《最後的情書》，以及NHK晨間劇《夏空》等的日本女星廣瀨鈴，於昨晚（10月6日）確診患新冠肺炎。

其所屬的經紀公司FOSTER於官網稱，廣瀨鈴是在參與拍攝工作時接受集體篩檢後，確定患上新冠肺炎，她現時並沒有出現異常和病徵。

FOSTER並表示，對於工作上的相關人士、合作表演的人士，以及支持廣瀨的粉絲造成的困擾及擔心，由衷地感到抱歉，並指會努力確保藝人和員工安全。

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▲ 《老豆死開一陣先》

廣瀨鈴參選模特兒入行

現年22歲的廣瀨鈴在14歲時參加女性潮流雜誌Seventeen舉辦的Miss Seventeen模特兒甄選會脫穎而出。她與胞姐廣瀨愛麗絲，後來都齊當上Seventeen雜誌的專屬模特兒。

2013年，廣瀨鈴跳入影視界，首度演出日劇《老師遇到鬼》，2015年參演名導由是枝裕執導電影《海街女孩日記》人氣急升。在2018年，更擔任NHK紅白歌唱大賽紅組主持人。

廣瀨鈴最新作品有早前在香港上映的電影《最後的情書》。而她與吉澤亮、堤真一、佐藤健和妻夫木聰合演的新片《老豆死開一陣先》，將於本月22日在香港上映。