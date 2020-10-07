【搶救生命】25周早產嬰肺部出血恐夭折　暖心醫生中秋假高速公路飛奔赴院搶救

▲ 為搶救25周早產嬰，醫生取消假期趕赴醫院做手術。

為了搶救小生命，醫生刻不容緩，犧牲與家人相聚的假日，都要趕回醫院進行手術。台灣一名兒科醫生近日在社交平台分享，在中秋假期開一個多小時從台北趕到新竹，搶救重病早產嬰。他更感嘆，對孩子的父母而言，等待手術完成的每一分鐘都是煎熬，「這輩子面臨最大的壓力」。

台北馬偕紀念醫院兒科醫生徐綱宏近日在facebook專頁發文，他在中秋假期間，接到新北分院醫生的求助。當時一名只有25周大的早產嬰緊急出生，出生時體重只要860克（約1.9磅），更出現肺部出血，情況危急，死亡率很高，必須接受緊急心臟開放性動脈導管結紮手術。

▲ 孩子只有一瓶飲品的大小。（facebook圖片）

從台北飛奔新竹

徐醫生接到求助後，馬上放棄休假，駕了一個多小時車從台北到新竹進行手術。徐醫生慨嘆，相信在自己駕車以至到手術燈亮起前，孩子的父母非常煎熬，

在開刀戶冰冷鐵門外的那一頭，每一分鐘的等待都是煎熬。

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他又指，團隊的每名成員都是讓孩子平安長大的關鍵，他們不會因為手術的複雜程度與否，而改變對孩子手術計劃的用心。

因為每個在生死關頭徘徊掙扎的小小生命，都有著他獨特、與眾不同的地方和挑戰。

不少網民都紛紛讚好，並感謝徐醫生的付出，「辛苦醫生了」、「祈願一切順利平安」、「一個家庭得以延續最美的風景，偉大的醫療團隊」。

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責任編輯：王明芳