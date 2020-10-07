【早睡早起】越大越夜睡遲起床不是子女的錯　病理科醫生：無法避免的生理變化　

▲ 許嫣醫生表示，子女越大越夜睡是生理變化。

開學了，眾媽媽擔心孩子勞累，一到晚上九時，就連聲催促他們上床睡覺。專家說，孩子每天要睡10小時，最好晚上九時前睡着，翌日七時起床。

大女兒讀小學三年級，近來常在床上輾轉反側，一會兒將洋娃娃排來排去，一會兒在床頭燈下偷偷閱讀；到了11時許，仍未睡着覺。

倘若你的孩子也是如此，你會怎樣應付呢？

像所有煩人的母親，絮絮叨叨地催促她睡覺？跟她解釋早睡的好處，說一番大道理？高聲恐嚇「再不去睡，就起來抄寫詞語」？與她分享「二十種有助入睡的方法」？促膝談心，了解她是否有心事？計劃如何將日間時間表編得再緊湊一點、加多些體力勞動，以助她晚上容易入眠？我沒有，因為回想自己少年時，這些方法都沒有用的。

我老實地向女兒分享經驗：「我記得，我也是小學三、四年級開始，晚上愈來愈難睡着覺；往往到了晚上10時後，才是最精神奕奕的時候。讀書做功課，愈夜愈專注、愈有效率；可是早上卻起不了床，勉強起來上學，有如行屍走肉。」

父母反覆叮囑、責罵、威逼、利誘；而自己日間上學精神不足，亦苦不堪言。眾人言之鑿鑿，堅稱「早睡早起身體好」；但少年的我始終無法做到，一直深覺慚愧內疚。

我告訴女兒：「直至很久以後我才知道，原來有醫學研究證實，當人類進入青春期時，生理時鐘（Circadian Rhythm）會有所改變。促進入眠的褪黑素（Melatonin），會延遲至晚上11時後才分泌，導致深夜精神抖擻，而日間卻不願起床。」

因此，青少年晚睡遲起，未必一定是態度問題，更大可能是生理上的轉變。難為我自己，還白白愧疚擔憂了那些年呢！

對於逐漸長大的女兒，我無法強迫她一定要晚上九時正熟睡，也不願意怪責她11時還未睡着。雖然睡眠不足的確對身體有壞影響，但至少可以讓她知道，這不是她的錯，而是無法避免的生理變化；早睡早起，惟有盡力而為而已。

全文刊於《經濟日報》，原題為「孩子晚睡遲起怎麼辦？」