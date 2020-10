【著數優惠】The ONE 10周年超筍購物優惠　1元激抵價購美妝護理甜品美食

▲ 尖沙咀The One推出激筍優惠活動,最吸睛的,莫如全場超過80項低至1元、10元或其他至抵震憾價的優惠打響頭炮,囊括潮流服裝及手袋、美妝護理、鐘錶及眼鏡、美食薈萃及窩心家品。

剛過去的小型長假四處人頭湧湧,食肆商舖都迎來一個小陽春,大抵是困了大半年,能夠出外會友耍樂散散心,大家都不吝千金,實行來個報復式消費。不少商場亦覷準時機,推出激筍優惠,吸引人流,創造商機。尖沙咀The ONE踏入十周年,亦特備《The ONE十周年 ‧ 賞樂祭》消費禮遇活動回饋顧客多年來的支持,以多重驚喜感謝賞讓大家狂買狂賞,齊齊賺取多項著數優惠兼輕鬆轉季!

是次優惠活動,最吸睛的,莫如全場超過80項低至1元、10元或其他至抵震憾價的優惠打響頭炮,囊括潮流服裝及手袋、美妝護理、鐘錶及眼鏡、美食薈萃及窩心家品五大範疇;同場更加推四重大激賞,包括限定消費禮遇,換領高達1,000元商戶現金券,盡享中日美食及時尚服飾獎賞;The ONE Club會員專享Happy Monday 10倍UP!購物即享10 倍積分,儲分從未如此簡單;周三搶住賞獎50元美食現金券,歎盡5大商場逾30間食肆,高達5倍回贈。

第1重感謝賞:由即日至10月11日匯聚全場逾35個品牌提供合共超過80項獨家低至1元、10元或其他激抵折扣購物優惠。

▲ 金箔保濕水漾面霜(5g)原價80元,現售1元,每日10件。(SASSOU JAPAN,店舖:L312)

▲ 淨肌香薰舒緩素顏油(5ml)原價30元,現售1元,每日10件。(SASSOU JAPAN,店舖:L312)

▲ 馬卡龍,原價15元,現售1元,逢星期六、日及公眾假期每日10件(宏-日本料理甜品店,店舖:L502)

▲ 小卷蛋,逢星期六、日及公眾假期每日10件(宏-日本料理甜品店,店舖:L502)

第2重感謝賞:精彩消費禮遇換領高達1,000元商戶現金券。

由即日至至11月1日,消費滿指定金額,送你高達1,000元商戶現金券,包括人氣長期高企的日式甜品店gram café & pancakes $100現金券及主打輕熟女甜美自然風的時尚服飾品牌MAJESTIC LEGON $200現金券,抵上加抵!此外,每日首10名換領顧客更可額外獲贈The ONE精美口罩收納套乙個。

其他獨家激筍購物優惠包括:

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

第3重感謝賞:The ONE Club會員兼享10倍積分獎賞。

除了以激抵價錢狂買狂賞,The ONE Club會員更有特別驚喜回饋!於即日至10月26日活動期間,每逢星期一以電子貨幣消費均可享10倍積分獎賞,儲分換FUN話咁易,Monday No More Blue!

第4重感謝賞:周三搶住賞,率先預留獎你50元美食現金券,歎盡5大商場近40間食肆!

於即日至10月28日活動期間,The ONE Club會員每逢星期三憑2,000積分預留「換領證」乙張,憑證於7日內到The ONE以電子貨幣即日單一消費滿10元及追蹤The ONE官方Instagram帳號(@hktheone),即可免費換領「50元美食現金券」乙張,高達5倍回贈!50元美食現金券,適用於華人置業集團管理的5大商場包括:The ONE、皇室堡、新港中心、東角LAFORET及銅鑼灣地帶內逾30間餐廳食肆。

記者:Elenor