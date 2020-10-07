【著數優惠】The ONE 10周年超筍購物優惠　1元激抵價購美妝護理甜品美食

▲ 尖沙咀The One推出激筍優惠活動，最吸睛的，莫如全場超過80項低至1元、10元或其他至抵震憾價的優惠打響頭炮，囊括潮流服裝及手袋、美妝護理、鐘錶及眼鏡、美食薈萃及窩心家品。

剛過去的小型長假四處人頭湧湧，食肆商舖都迎來一個小陽春，大抵是困了大半年，能夠出外會友耍樂散散心，大家都不吝千金，實行來個報復式消費。不少商場亦覷準時機，推出激筍優惠，吸引人流，創造商機。尖沙咀The ONE踏入十周年，亦特備《The ONE十周年 ‧ 賞樂祭》消費禮遇活動回饋顧客多年來的支持，以多重驚喜感謝賞讓大家狂買狂賞，齊齊賺取多項著數優惠兼輕鬆轉季！

是次優惠活動，最吸睛的，莫如全場超過80項低至1元、10元或其他至抵震憾價的優惠打響頭炮，囊括潮流服裝及手袋、美妝護理、鐘錶及眼鏡、美食薈萃及窩心家品五大範疇；同場更加推四重大激賞，包括限定消費禮遇，換領高達1,000元商戶現金券，盡享中日美食及時尚服飾獎賞；The ONE Club會員專享Happy Monday 10倍UP！購物即享10 倍積分，儲分從未如此簡單；周三搶住賞獎50元美食現金券，歎盡5大商場逾30間食肆，高達5倍回贈。

第1重感謝賞：由即日至10月11日匯聚全場逾35個品牌提供合共超過80項獨家低至1元、10元或其他激抵折扣購物優惠。

▲ 金箔保濕水漾面霜（5g）原價80元，現售1元，每日10件。（SASSOU JAPAN，店舖：L312）

▲ 淨肌香薰舒緩素顏油（5ml）原價30元，現售1元，每日10件。（SASSOU JAPAN，店舖：L312）

▲ 馬卡龍，原價15元，現售1元，逢星期六、日及公眾假期每日10件（宏-日本料理甜品店，店舖：L502）

▲ 小卷蛋，逢星期六、日及公眾假期每日10件（宏-日本料理甜品店，店舖：L502）

第2重感謝賞：精彩消費禮遇換領高達1,000元商戶現金券。

由即日至至11月1日，消費滿指定金額，送你高達1,000元商戶現金券，包括人氣長期高企的日式甜品店gram café & pancakes $100現金券及主打輕熟女甜美自然風的時尚服飾品牌MAJESTIC LEGON $200現金券，抵上加抵！此外，每日首10名換領顧客更可額外獲贈The ONE精美口罩收納套乙個。

其他獨家激筍購物優惠包括：

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第3重感謝賞：The ONE Club會員兼享10倍積分獎賞。

除了以激抵價錢狂買狂賞，The ONE Club會員更有特別驚喜回饋！於即日至10月26日活動期間，每逢星期一以電子貨幣消費均可享10倍積分獎賞，儲分換FUN話咁易，Monday No More Blue！

第4重感謝賞：周三搶住賞，率先預留獎你50元美食現金券，歎盡5大商場近40間食肆！

於即日至10月28日活動期間，The ONE Club會員每逢星期三憑2,000積分預留「換領證」乙張，憑證於7日內到The ONE以電子貨幣即日單一消費滿10元及追蹤The ONE官方Instagram帳號（@hktheone），即可免費換領「50元美食現金券」乙張，高達5倍回贈！50元美食現金券，適用於華人置業集團管理的５大商場包括：The ONE、皇室堡、新港中心、東角LAFORET及銅鑼灣地帶內逾30間餐廳食肆。

記者：Elenor