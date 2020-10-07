【新冠肺炎】消息：今日新增約11宗確診個案　涉多宗本地不明源頭病例

▲ 消息指本港今日新增約11宗確診個案。

本港新冠肺炎疫情反覆未定，消息指今日（7日）新增約11宗確診個案，包括多宗本地不明源頭病例。另外消息指，葵涌有殘疾人士院舍的院友初步確診，患者在瑪嘉烈醫院接受治療。

疫情未止，今日有學校陸續需要停課或者有學生或其家人染疫，包括將軍澳迦密主恩中學有學生染疫，學校今明兩日停課全面消毒，詳情即看：【下一頁】

本港昨日（6日）新增8宗確診個案，3宗屬輸入個案，患者分別是菲律賓外傭、德國海員及一名由俄羅斯到港的人士；4宗為本地感染，當中有3宗為源頭不明個案，另有一宗為與輸入個案有流行病學關連；另有10宗初步確診。截至昨日，至今本港個案累計5,133宗（包括5,132宗確診個案和一宗疑似個案）。昨日再有源頭不明個案，其中一宗在潛伏期間，曾到太古城百老匯戲院看電影，詳情即看：【下一頁】

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衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

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記者：郭家穎