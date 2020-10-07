【食用安全】2女子進食6斤小龍蝦後全身痠痛　求醫揭患橫紋肌溶解症

▲ 2名女子進食6斤小龍蝦後全身痠痛，求醫揭患橫紋肌溶解症。

內地近年興起吃小龍蝦，但浙江杭州市一名劉姓女子近日與2名友人進食了6斤小龍蝦後，竟出現全身痠痛、無法站立等病徵，求醫後確診橫紋肌溶解症，懷疑與當天進食的小龍蝦有關。

根據內地媒體報道，事發於上月20日，劉女與2名友人前往當地一間餐廳進食午餐，一共點了6斤（約4公斤）小龍蝦和2隻螃蟹。

不過4小時後，劉女的頸部、肩膀、手臂都出現痠痛情況，「站也站不住、坐也坐不牢」，她前往醫院求診後，被判斷患橫紋肌溶解症，本身沒有高血壓的病史的她，血壓更飆升至148/93mmHg。

而一同用餐的朱姓女子，亦在用餐後1小時，出現腹部脹痛的病徵，腰部、背部、肩部都有刺痛感覺，她隨後被送到醫院檢查，亦被診斷患橫紋肌溶解症，懷疑與其當天食用的小龍蝦有關。

很明顯的一個感覺就是手都抬不起來，就連手機都無法使用，3天後複查還是診斷肌酸激酶增高。

事後，劉女向當地有關部門投訴，但對方建議她與餐廳協商，餐廳負責人表示，已委託機構對小龍蝦進行檢測，但顯示產品合格。不過餐廳表示，可免去劉女等人用餐的費用，並向每人賠償5000元。

食小龍蝦注意事項

數年前，本港2名女子分別進食來自深圳的小龍蝦後出現橫紋肌溶解症，曾入院接受治療。衞生防護中心指出，橫紋肌溶解症症狀為肌肉溶解，並可引致腎臟受損和其他併發症。

自1924年起，北歐、美國、巴西亞馬遜地區和中國等地曾發生由食用淡水魚和小龍蝦引致的橫紋肌溶解症零星個案或群組爆發。

此症可能是積累在有關動物體內未知的耐熱毒素引致。另外，有估計是洗蝦粉（有時會用作增強小龍蝦的色澤）問題，有輿論指小龍蝦因生長環境污染帶有重金屬及農藥，但始終得不到確切的答案。

而食用小龍蝦時應留意以下5個地方：

烹飪前清洗乾淨，烹飪過程要燒熟煮透。

應向信譽良好可靠供應商購買新鮮小龍蝦，亦切勿購買來歷不明的或自行捕撈野生小龍蝦食。

不應過量進食小龍蝦。

不要食用小龍蝦的頭和內臟。

如果進食小龍蝦後出現全身或局部肌肉酸痛等症狀，應及時就醫，並主動告訴醫生之前曾進食的食物。

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責任編輯：羅嘉欣