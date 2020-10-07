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【亞視永恆】21年前亞視月曆「出土」　楊恭如+文頌嫻+陳煒保養得宜零走樣【多圖】

娛樂 13:04 2020/10/07

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

ATV亞視數碼媒體公開21年前的舊月曆照片。

21年前的亞洲電視（ATV）藝員月曆近日「出土」，當年亞視的當家花旦小生陳煒、楊恭如、歐錦棠、陳啟泰、袁文傑、甄志強、韓君婷、林偉辰等的造型及「甫士」引網民熱議。而且不少網民大讚楊恭如、文頌嫻等女藝員美貌依然，驚嘆她們從沒走樣。

事因ATV亞視數碼媒體於社交專頁上載1999年的亞視月曆，當年月曆每月配上一位藝人，即一共12張藝員造型照經典重現。

【亞視永恆】張家輝29年前Rap住介紹亞姐　曾自爆ATV年代每逢做完大騷必哭

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【打天下】歐錦棠文頌嫻18年後復合　文女為一件事答應出山助棠哥打天下　

ATV亞視數碼媒體在facebook專頁寫道：

【21年前，亞洲電視藝員月曆大公開！】
你認得幾多個？佢哋個樣好青澀🥺
造型就......十分前衛！！！
#楊恭如 #林偉辰 #王薇 #甄志強
#韓君婷 #歐錦棠 #陳煒 #陳啟泰 
#郭金 #袁文傑 #文頌嫻 #石修

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【開心速遞】袁文傑發文悼念愛貓離世一年　到今家中仍留住囝仔貓砂盆

很多網民對藝員的經典造型熱論紛紛，有網民留言表示：「我終於明白咩嘢叫亞視味。」、「亞視嚟嘅喂！」、「由佢哋入土為安啦！」也有網民對陳展鵬、黃浩然、萬綺雯等其他藝員的舊照感興趣，留言提問會否有機會看見更多經典造型照。

撰文 : TOPick柴犬出動

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