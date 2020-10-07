【小鬼離世】黃鴻升追思會楊丞琳哽咽演唱　Rainie小鬼舊情昇華友情：想念會永存

▲ 楊丞琳為小鬼的追思音樂會任嘉賓。

台灣藝人小鬼黃鴻升上月底意外離世，昨晚（7日）唱片公司為他在台灣舉行追思音樂會。小鬼生前好友「華岡5人幫」楊丞琳與許瑋甯等人到場，在台上分享與小鬼的往事，場面令人感動。

▲ 楊丞琳獻唱《只能想念你》。（ 影片截圖）

楊丞琳淚別黃鴻升

小鬼作為楊丞琳的初戀，二人的一段舊情已昇華至親情。楊丞琳在台上表示猶豫了很久要不要參與演出，最終獲小鬼的經理人鼓勵下勇敢上台。她又獻唱蕭敬騰的歌曲《只能想念你》，非常感動。

楊丞琳在台上主動提起與小鬼的舊情，但就指現時身份不能多說，並不介意外人的胡亂猜測，因為她與小鬼都不會再介意。

她哽咽道兩年前的同一天，小鬼為她的演唱會任嘉賓，沒想到今天會以這個方式還他人情，更荒謬的是她永遠不會知道小鬼有沒有聽到他們的思念，看不看到現場的精彩表演，令人心酸。

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▲ 小鬼生前好友與他道別。（Facebook圖片）

傷痛過後勇敢生活

楊丞琳也在社交平台寫道：「謝謝瑋甯代表我們四個，從高中到現在擁有21年情誼的家人致詞。相信她在打草稿時，肯定哭得泣不成聲，但她在台上堅強地把所有想說的都完整的表達了，好勇敢。」

她又謂：「我把其中一句歌詞改成你會回到你的星球，我覺得比原來你會找到新的生活更貼切，希望這個小巧思，黃鴻升本人有留意到。」

▲ 小鬼是楊丞琳的初戀。（ Instagram圖片）

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Rainie又道：「其實我已完全不記得自己在台上說了什麼、唱得如何？只記得自己不斷地調節呼吸，盡量不要太投入（投入就唱不下去了），盡可能帶來專業的演出，畢竟我是來還人情的，就像他當我嘉賓時的心情一樣，不能搞砸。」

最後，她指會永遠想念小鬼，並會積極勇敢面對往後的生活：「憲哥在開場時說，誰先哭誰就輸了！我想這是一場輸家最多的比賽吧！感覺這個追思會結束後，他就真的走了，所以每一個人都哭得好傷心。連在大庭廣眾之下淚水不輕彈的我，也完全地釋放了...

時間會帶走我們的傷痛和不捨，但是想念一定會永存！大家這陣子都辛苦了，我們一起努力，讓自己恢復該有的陽光吧～」

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