【教師遭釘牌】首次有教師因社會事件被取消註冊 楊潤雄：涉事教師不會是一時失誤
社會 10:47 2020/10/07
九龍塘宣道小學一名小學教師因在教材中散播「港獨」信息，被教育局取消教師註冊，是首次有教師因社會事件被取消註冊。教育局指，今次事件牽涉的6名校長及老師被處分，包括遭「釘牌」的涉事教師，局方數月前已知悉涉事校長會離任，明白校長與老師會有更替，故不去猜測其離任的原因。
【教師遭釘牌】九龍塘宣小校長教師6人遭處分 教育局不猜測校長離任原因
教育局局長楊潤雄今日（７日）在電台節目《千禧年代》說，今次是首宗有老師因涉及專業失德和問題教材，被取消執業註冊。楊潤雄表示是次事件並非教師一時失誤，形容事態嚴重，因在設計課程要先深思熟慮。他又提到自去年6月至今，當局共取消了8名老師的註册，以往的原因較多涉及刑事罪行。
楊潤雄認為該位教師有心提到很多有關港獨及民族黨的內容，但因小學生的心智未成熟，應要小心處理，認為該名教師設計教材時是專業失德。
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他續指，教育局曾派員到校調查，當局亦有要求學校進行內部調查。他認為，即使學生在會面中表示不贊成港獨也並非本案重點，認為教材本來的設計有問題。楊潤雄說當局又予涉事教師兩次書面申述的機會，並有認真考慮他提出的說法，處理手法與一般程序一致，當中並無問題。
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責任編輯：郭家穎