【教師遭釘牌】首次有教師因社會事件被取消註冊　楊潤雄：涉事教師不會是一時失誤

▲ 教育局局長楊潤雄交代局方取消九龍塘宣道小學一名小學教師註冊一事。（資料圖片）

九龍塘宣道小學一名小學教師因在教材中散播「港獨」信息，被教育局取消教師註冊，是首次有教師因社會事件被取消註冊。教育局指，今次事件牽涉的6名校長及老師被處分，包括遭「釘牌」的涉事教師，局方數月前已知悉涉事校長會離任，明白校長與老師會有更替，故不去猜測其離任的原因。

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教育局局長楊潤雄今日（７日）在電台節目《千禧年代》說，今次是首宗有老師因涉及專業失德和問題教材，被取消執業註冊。楊潤雄表示是次事件並非教師一時失誤，形容事態嚴重，因在設計課程要先深思熟慮。他又提到自去年6月至今，當局共取消了8名老師的註册，以往的原因較多涉及刑事罪行。

楊潤雄認為該位教師有心提到很多有關港獨及民族黨的內容，但因小學生的心智未成熟，應要小心處理，認為該名教師設計教材時是專業失德。

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他續指，教育局曾派員到校調查，當局亦有要求學校進行內部調查。他認為，即使學生在會面中表示不贊成港獨也並非本案重點，認為教材本來的設計有問題。楊潤雄說當局又予涉事教師兩次書面申述的機會，並有認真考慮他提出的說法，處理手法與一般程序一致，當中並無問題。

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責任編輯：郭家穎