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【咖啡下午茶】Artisan Lounge推精品咖啡手工下午茶　首度夥得獎咖啡品牌Ninety Plus Coffee創造舌尖享受

休閒 11:03 2020/10/07

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

Artisan Lounge 首度夥拍得獎咖啡品牌Ninety Plus Coffee 推出精品咖啡手工下午茶。(餐廳提供)

位於K11 MUSEA的Artisan Lounge，以高雅全日下午茶為主題店。近日更首度夥拍得獎咖啡品牌Ninety Plus Coffee，推出精品咖啡手工下午茶體驗，由即日至10月31日，開展「從土壤到餐桌」的深度咖啡之旅。

屢獲殊榮的Ninety Plus Coffee由Joseph Brodsky 創立，在巴拿馬經營首屈一指的咖啡莊園業務。以精煉的「天然生豆加工處理」著稱，種植過程中重新造林，增加生物多樣性，培養出營養豐富、風味獨特的製成品。常為優秀的咖啡師贏得世界盃咖啡沖煮大賽，呈現全球價值最高的咖啡。

外賣下午茶套餐 搭配有專屬訂製的卡圖拉自然咖啡掛耳包。(餐廳提供)

首個咖啡美食體驗包括3款Ninety Plus Coffee手工精品咖啡，先以Gesha Juliette 冰滴咖啡作為餐前飲料，其口感細膩且女性化，與青瓜手指三文治、火腿和蜜瓜等相配。其後是具伯爵風味的Caturra 天然咖啡。該產品由Ninety Plus於2013 在埃塞俄比亞開發，旨在透過利用咖啡更深的發酵程度，改善品種的風味，最宜配搭栗子朱古力和傳統檸檬口味的瑪德蓮貝殼蛋糕等甜食。

各款精緻鹹點配搭咖啡。(餐廳提供)

而Perci Gesha手沖咖啡是一種稀有的比賽用豆，是在非常特殊的種植環境下製成的產物。其醇度如酒一般，發酵後帶有石榴和黑朱古力的香氣，為每道滋味甜點如粟米波板糖、提拉米蘇和Artisan Bon Bon 朱古力，添上豐富層次。

價錢：$748/2位，需加一

地址：尖沙咀梳士巴利道18 號K11 MUSEA 地下G008-G008A 舖

電話：2601 3428

營業時間：11am-10pm

記者：郭秀芳

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