受疫情影響　第八屆港運會延至明年4月舉行

▲ 第八屆港運會延至明年4月舉行。（資料圖片）

受疫情影響，第八屆全港運動會（港運會）將延期一年舉行。原定今年開始的十八區運動員選拔將延至明年4月至2022年1月舉行，區際體育比賽則順延至2022年3月開始。

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第八屆港運會原定今年9月起舉行地區運動員選拔，但由於疫情持續反覆，康樂及文化事務署需推行相應的疫情防控措施，暫停開放部分康體設施及停辦康樂體育活動及比賽，故此運動員選拔賽仍未開始。由於運動員在參加地區選拔賽前，需要有充足的時間在剛重開的康體設施進行訓練，故此選拔賽在短期內亦不能進行。



為保障市民健康和確保能夠舉辦具水準的賽事，第八屆港運會籌備委員會決定將運動會延後一年，於2021至2022年舉行。有關安排可讓十八區區議會和其他協辦單位有更充裕的時間籌辦地區運動員選拔、區際體育比賽及各項社區參與活動。在情況許可下，亦可容許觀眾欣賞比賽。

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記者：郭家穎