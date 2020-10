【Netflix劇集】色慾都市班底炮製《艾蜜莉在巴黎》　芝加哥少女形象大改造變身時尚達人

▲ 《艾蜜莉在巴黎》以華麗的時裝以作包裝,看得不少時尚人士立時想飛往巴黎朝聖。

自從《Sex & the City》(色慾都市)後,似乎再沒有一套電視劇可以與時尚掛鉤,剛剛上星期在Netflix首播的《Emily in Paris》(艾蜜莉在巴黎)看來呼聲最高有望接捧,皆因在巴黎拍攝靚人靚景,而且幕後班底正是《SATC》的造型師,難怪《Emily in Paris》一推出,已經登上Netflix最多人收看的首位。

▲ 很多女士至愛的CHANEL手袋可見於劇集內,是今夏最新款式。(圖片由Netflix提供)

▲ 這件綠色的外套是來自CHANEL 2020 Resort系列,手袋來自Staud。(圖片由Netflix提供)

《Emily in Paris》的故事很簡單,描述一位來自芝加哥的少女Emily Cooper,不懂法語的她「大鄉里出城」去到時裝之都巴黎當上公關大員,遇上地道法國婆惡boss、同時結識一中一法兩位閏密和結識不同職業的法國俊男繼以發生戀情,再加上以華麗的時裝以作包裝,看得不少時尚人士立時想飛往巴黎朝聖。

▲ 這一次穿上Dolce & Gabbana的花卉圖案裙子。(圖片由DG提供)

▲ Lily Collins在第4集穿上桃紅色的Kenzo大褸。(網上圖片)

這套一連10集,每集半小時的新劇,幕後正是《SATC》的製作人Darren Star,造型師是Patricia Field和法國服裝設計師Marylin Fitoussi聯手炮製,再加上漂亮的31歲女星Lily Collins主演和監制。

78歲的造型師是Patricia Field為Lily Collins設計造型時,以一貫《SATC》後期「落重藥」的手法炮製她的衣櫃,亦即30分鐘內盡量讓女主角密密換衫,由最普級運動時穿著的nike、到高級時裝Kenzo、CHANEL等都一一落齊,甚至兩位主要女配角的服裝有不少都是出自名師手筆。

▲ 一樣是來自第4集,有CHANEL的金屬綠色外套和手袋。(圖片由Netflix提供)

▲ 其中一集拍攝場地來禿巴黎歌劇院,Lily的造型模仿柯德莉夏萍在電影《珠光寶氣》,晚裝來自Christian Siriano。(圖片由Netflix提供)

雖然整體上故事上叫人反駁的是一位小職員如何日日穿名牌上身,甚至在《Emily in Paris》的官方instagram上網民留言,說這套劇集的服裝只是一味的堆砌,極其量只是另一套的《Gossip Girls》,實質難以與《SATC》相比,但劇集如果能夠令人看得賞心悅目,讓觀眾輕輕鬆鬆渡過半小時,不就是《Emily in Paris》最主要的目的嗎?

▲ 劇集內有不少服裝不是出自當季,例如這件彩色大衣來自2003年的MSGM。(圖片由Netflix提供)

▲ Emily和很多年青人一樣日以繼夜拿著手機上載相片,她的iPhobe case來自Awsaccy,在Amazon有售。(網上圖片)

▲ Emily的巴黎好姊妹Camille穿See by Chloe裙子。(圖片由Netflix提供)

順帶一提是劇中32歲飾演廚師的法籍男演員Lucas Bravo,首次參與荷里活的製作,本是寂寂無名的他,他的個人instagram追隨者由原本只有數千人,在劇集短短一星期播出後追隨人數瘋狂升至接近28萬人數,非常厲害,大有成為新一代的萬人迷。

記者:何偉雄